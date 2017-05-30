6 психологических блоков, которые мешают женщине раскрыть свою сексуальность

Какая женщина не мечтает встретить любовь? Однако довольно сложно привлечь к себе внимание противоположного пола, если вы закрыты для мужчин, если не смогли открыть в себе источник внутренней чувственности и эротичности. Пришла пора раскрепоститься, познакомиться с женщиной внутри себя, освободиться от психологических зажимов. Для этого узнайте, какие 6 блоков мешают вам встретить своего спутника жизни.





Что мешает женщине раскрыть внутреннюю сексуальность?

1. Постоянная рефлексия собственных недостатков

Когда женщина переживает неудачный опыт в отношениях (даже если расставание с партнером происходило по ее инициативе), она часто ударяется в пессимизм. Мало того, что рушится ее самооценка, она увлекается жестким самобичеванием, будто назло выискивая в себе вагон недостатков. А вдруг причина именно в ее некрасивых ногах, мышиной прическе или неумении ярко проявлять эмоции? И вместо того чтобы сосредоточиться на новой жизни, предаться радостям флирта, она зажимается в себе и комплексует. Начинается хождение по тренингам роста, прокачка и без того хорошенькой фигуры, но все это не работает, пока она не прекратит концентрироваться на ошибках. Лучшее решение – поблагодарить прошлое за опыт и двигаться дальше, акцентируя внимание на своих сильных сторонах.

2. Страх интимной близости

Тяжело почувствовать себя сексуально привлекательной, если с самим сексом не клеится. Причин этому явлению может быть множество – пережитое ранее насилие, страх забеременеть, подхватить инфекцию, неумение расслабиться в самый пиковый момент и получить заветный оргазм. Лучшим решением этой проблемы будет консультация с хорошим сексологом, который проработает негативные сексуальные установки и поможет устранить дискомфортные ощущения. И затягивать с этим не следует.

3. Убеждение, что секс без отношений – грязно

Еще один гендерный стереотип, который мешает женщинам наслаждаться своей сексуальностью, – это убеждение, что греховно иметь половую связь с мужчиной, на которого не претендуешь в плане длительных отношений. Мол, только девушки легкого поведения могут заниматься необременительным сексом ради удовольствия, а уважающая себя леди будет беречь тело для «единственного». Несмотря на всю абсурдность этого утверждения, оно довольно-таки живуче в женском сознании. Только посмотрите на количество курсов «как удачно выйти замуж» при полном отсутствии тренингов по привлечению хороших любовников. Именно эта закостенелость разума, стремление встретить не иначе как мужчину мечты и мешает женщинам жить полноценной жизнью.

4. Размытые представления о достойных мужчинах

Недостаточное понимание того, какие качества мужчин все-таки привлекают, здорово подтачивает проявление ее сексуальности. Не нужно до небес завышать планку, будьте реалисткой и конкретизируйте требования к сильной половине человечества. Выпишите в одну колонку все-все характеристики идеального мужчины, а во вторую – качества, которые вам не по нраву. Затем вычеркните с обеих колонок те проявления, с отсутствием которых сможете примириться. Например, излишний прагматизм бывает полезен, а грязные носки можно постирать. Что для вас не так принципиально, а без чего смириться не сможете? Оставьте по 5-10 качеств в каждой колонке и выдохните. Теперь круг потенциальных кандидатов прояснился, а может даже, увеличился!

5. Излишняя зацикленность на материнстве

Быть матерью нелегко, но это еще не значит, что нужно позволять материнскому инстинкту разрушать личную жизнь. Особенно это касается тех не редких случаев, когда женщина ставит любовь к ребенку превыше любви к себе, забывая, что материнство – только часть жизни. «Я не могу познакомиться с мужчиной, у меня дети!» «Как я приведу его к себе домой, что скажу?» «Какой секс, когда дома ребенок?» Когда вы воспринимаете себя прежде всего как мать, то вычеркиваете в себе женщину, становясь абсолютно асексуальной. Именно на этой почве так много скандалов и разводов: женщина забывает о себе как личности, игнорирует мужчину и другие стороны жизни, делает центром вселенной ребенка, становясь чокнутой «я-же-матерью». Но нужно находить место для самой себя и своего развития, это важно.

6. Неумение получать удовольствие от близости

Когда она не получает удовольствие от секса, о какой эротичности может идти речь, зачем ей вообще к этому стремиться? Многие женщины настолько закомплексованы и закрыты для удовольствий, что предпочитают интимной близости занятие по фитнесу, плитку шоколада или чтение очередного сопливого романа. Они говорят: «Еда – вот лучший оргазм!» Или: «Хорошая книга дарит в разы больше приятных эмоций, чем какой-то там животный секс». Именно поэтому им необходимо учиться развивать в себе чувствительность, заново узнавать тело, искать эрогенные точки. Пускай и без партнера. Ведь если вы сами себя не хотите, то как вас захочет другой человек?

Пора отпустить неудачный опыт, перестать заниматься самоедством и полюбить себя. Только так вы дадите вселенной знак, что готовы к новым отношениям!

Текст: Flytothesky.ru