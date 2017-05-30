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Сможете ли вы угадать, в какой стране сделано это фото?

31.05.2017 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Фотозагадка для самых опытных путешественников. Мы скрыли всего одну деталь, которая сразу же выдала бы ответ на вопрос, какая это страна.Сможете ли вы угадать, в какой стране сделано это фото?

Готовы дать несколько подсказок:

  1. Данный кадр сделан на вершине вулкана.
  2. А вы любите храмы?

 
 
 
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Фотозагадка для самых опытных путешественников. Мы скрыли всего одну деталь, которая сразу же выдала бы ответ на вопрос, какая это страна. Готовы дать несколько...

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