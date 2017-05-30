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Сможете ли вы угадать, в какой стране сделано это фото?
31.05.2017 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Фотозагадка для самых опытных путешественников. Мы скрыли всего одну деталь, которая сразу же выдала бы ответ на вопрос, какая это страна.
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Фотозагадка для самых опытных путешественников. Мы скрыли всего одну деталь, которая сразу же выдала бы ответ на вопрос, какая это страна. Готовы дать несколько...
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