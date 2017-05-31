7 вещей, которые ваш босс никогда вам не скажет

Не только сотрудники не озвучивают боссам свои мысли, но и сами боссы не говорят некоторые вещи своим подчинённым. По крайней мере, вы от них этого, скорее всего, никогда не услышите. Поскольку наша карьера напрямую зависит от работодателя, всё же важно знать, что у начальника на уме. Итак, что босс вряд ли когда-нибудь вам скажет?





1. Я хочу повысить вам зарплату

Конечно, ваш работодатель знает о том, что вы хотите зарплату повыше, и, может быть, он даже не против. Но из-за множества факторов это, допустим, невозможно на данный момент. Да и добровольно босс этого делать наверняка не захочет. Такая инициатива должна звучать из ваших уст, причём она должна быть подкреплена вашими результатами работы.

2. Я отслеживаю вашу активность в интернете

Скорее всего, ваш босс знает, сколько электронных писем вы отправили и сколько времени вы тратите на разговоры по рабочему телефону. Большинство крупных компаний используют специальные программы для отслеживания веб-трафика и телефонных звонков сотрудников. Чтобы не попасть в неловкое положение, не используйте рабочий компьютер и телефон в личных целях. Во-первых, потому что это непрофессионально, а во-вторых, не делайте свою приватную жизнь достояние общественным.

3. Я знаю, что вы солгали о своей болезни и плохом самочувствии

«Я заболел, и сегодня прийти не смогу». Вероятно, это наиболее распространенное оправдание невыхода на работу. Независимо от того, искусный ли вы лжец или только начинающий, ваш босс всегда знает правду. Почему он притворяется, что верит? Может быть, пока понимает или пока терпит, но вряд ли он позволит вашим уловкам зайти слишком далеко.

4. Я не могу рассказать вам некоторые вещи

Для того чтобы создать благоприятную атмосферу в команде, главной задачей каждого работодателя является установление доверительных и честных отношений. Он будет улыбаться вам искренне и смотреть прямо в глаза, чтобы заставить вас поверить в то, что на него можно положиться. Но за этой улыбкой они скрывают так много вещей, которые никогда вам не расскажут, чтобы не заставить вас нервничать и расстраиваться.

5. Ваши дети – это только ваша проблема, а не моя

Это довольно грубая фраза, и, скорее всего, вы её никогда не услышите от работодателя, но такая мысль вполне может проживать в его голове. Если быть беспристрастным, то это действительно так. Ваши домашние проблемы – это ваша ответственность, а не босса, поэтому прекратите чрезмерно жаловаться на свои повседневные бытовые трудности и заботы, связанные с детьми и семьей. Ваш начальник просто не может быть слишком лояльным к вам.

6. Я, может быть, всего не знаю…

Знать всё человек не может, а ваш босс – человек, не так ли? Он понимает, что он что-то не умеет и чего-то не знает, но виду точно не подаст.

7. Боссы хотят, чтобы вы их любили

Как и все обычные люди, работодатели также имеют естественное желание нравиться окружающим, тем более своим подчинённым. Но они должны быть хорошими боссами в первую очередь: требовательными, строгими и мотивирующими, и только тогда они вправе думать о впечатлении, производимом на персонал. Глубоко внутри боссы очень хотят, чтобы их любили и ими восхищались, но из-за своей должности они это тщательно скрывают и держат дистанцию.

Теперь, зная все эти факты, вам стоит взглянуть на своего босса новыми глазами.

Текст: Flytothesky.ru