Отдыхаем: какие места для отдыха есть в Минске

С наступлением лета все чаще минчане и гости города начали задаваться вопросом: куда сходить в Минске? Кто-то ищет самые интересные парки с аттракционами, другие – места для занятий спортом или пытается выбрать музей. Sputnik составил обзорный гид по местам отдыха в Минске – чтобы каждый мог найти что-нибудь для себя.

Отдых в городе и на природе

Чтобы подышать свежим воздухом и изучить красивые прожилки в листьях осины вовсе не обязательно садиться на ближайшую электричку и ехать за город: подобный отдых легко найти и в Минске.

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Минск – очень зеленый город: здесь несколько десятков парков и скверов, в которых можно почувствовать себя наедине с природой. Если парки Горького и Челюскинцев предназначены скорее для развлечений на аттракционах, то, например, в Севастопольском сквере можно отлично погулять и побыть с самим собой. Для спокойного отдыха подойдет и минский музей валунов под открытым небом – здесь собраны те самые "ледниковые" валуны, а людей, как правило, не очень много. Посидеть, почитать или поговорить о жизни здесь – самое то.

Если же вам захочется покинуть черту города, то отлично подойдет лесополоса около микрорайона Уручье или Чижовский парк. А чуть дальше – и Минское море, на котором можно найти не только десяток пляжей (даже нудистский), но и более уединенные места для отдыха.

Важно помнить, что в парках Минска нельзя разводить костры, употреблять алкоголь или жарить шашлыки на мангале – за это могут по закону очень строго наказать.

Отдых глазами: музеи Минска

Если перед вами стоит вопрос, в какой музей сходить, то у нас для вас неутешительная новость: их в Минске действительно много, и в большинстве своем они – ой как хороши.

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Например, Национальный художественный музей пусть и не имеет в своей коллекции Вермеера или Пикассо, но может познакомить вас с белорусской и русской живописью, а заодно и заставить вас ностальгировать по советским временам благодаря своим стенам и меблировке.

В Национальный исторический музей стоит заглянуть только ради останков древних животных, хотя много в нем вы можете узнать и про другие вехи в истории Беларуси. К слову, филиал исторического музея – и музей белорусской государственности, но в него можно попасть только по записи.

Современное искусство можно посмотреть в минском Центре современных искусств на улице Некрасова или частной галерее "Ў" – там часто проходят любопытные выставки: остается лишь следить за афишами.

Все гости Минска очень хвалят также музей истории Великой Отечественной войны с его величественным зданием и захватывающей экспозицией, а также музеи истории города Минска и истории кино. Но всего занимательных музеев в столице Беларуси куда больше, поверьте нам на слово.

Отдых вместе со спортом

Любители активного отдыха тоже могут в Минске найти для себя отдушину. Например, в городе активно развивают велосипедное движение – сейчас по столице ездят тысячи велосипедистов, для которых постоянно строят новые велодорожки и пытаются максимально улучшить среду.

Видео: минский фестиваль по воркауту и паркуру >>

Бег – тоже один из излюбленных видов спорта у белорусов: в Минске набирает обороты беговое движение, во многом благодаря проходящему каждый сентябрь полумарафону и стараниям Белорусской федерации легкой атлетики. К слову, посещать тренировки с беговым клубом можно бесплатно.

Начали в Минске активно строить и воркаут-площадки: для такого "отдыха" уже есть несколько площадок – и в районе площади Якуба Коласа, и в сквере Янки Купалы, а самая большая – в парке Тиволи.

Есть в городе также много спортивных сооружений, бассейнов, фитнес-клубов и прочего – это сложно не заметить, ведь спортом белорусы по-настоящему болеют.

А летом – отдых и с музыкой

В летние выходные на площадке Верхнего города в Минске смогут отдохнуть ценители музыки: здесь будут проходить дни национальных культур, которые начала Швеция, а продолжал многие другие страны – от Грузии до России.

Расписание дней национальных культур у Ратуши следующее:

День культуры России – 10 июня

День культуры Казахстана – 17 июня

День культуры Литвы – 24 июня

День культуры Финляндии – 29 июля

День культуры Кореи – 5 августа

День культуры Азербайджана – 12 августа

День культуры Украины – 19 августа

День культуры Армении – 26 августа

Праздник индийской культуры – 27 августа

День культуры Грузии – 2 сентября

День культуры Польши – 16 сентября

Праздник еврейской культуры – 17 сентября

Кроме того, будут проходить летом и полюбившиеся многим джазовые вечера у Ратуши. Главное – все концерты в Верхнем городе летом 2017-го будут совершенно бесплатны для посетителей. Зато сколько будет эмоций и воспоминаний!