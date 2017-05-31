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Отдыхаем: какие места для отдыха есть в Минске
01.06.2017 08:09 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
С наступлением лета все чаще минчане и гости города начали задаваться вопросом: куда сходить в Минске? Кто-то ищет самые интересные парки с аттракционами, другие – места для занятий спортом или пытается выбрать музей. Sputnik составил обзорный гид по местам отдыха в Минске – чтобы каждый мог найти что-нибудь для себя.
Отдых в городе и на природе
Чтобы подышать свежим воздухом и изучить красивые прожилки в листьях осины вовсе не обязательно садиться на ближайшую электричку и ехать за город: подобный отдых легко найти и в Минске.
Минск – очень зеленый город: здесь несколько десятков парков и скверов, в которых можно почувствовать себя наедине с природой. Если парки Горького и Челюскинцев предназначены скорее для развлечений на аттракционах, то, например, в Севастопольском сквере можно отлично погулять и побыть с самим собой. Для спокойного отдыха подойдет и минский музей валунов под открытым небом – здесь собраны те самые "ледниковые" валуны, а людей, как правило, не очень много. Посидеть, почитать или поговорить о жизни здесь – самое то.
Если же вам захочется покинуть черту города, то отлично подойдет лесополоса около микрорайона Уручье или Чижовский парк. А чуть дальше – и Минское море, на котором можно найти не только десяток пляжей (даже нудистский), но и более уединенные места для отдыха.
Важно помнить, что в парках Минска нельзя разводить костры, употреблять алкоголь или жарить шашлыки на мангале – за это могут по закону очень строго наказать.
Отдых глазами: музеи Минска
Если перед вами стоит вопрос, в какой музей сходить, то у нас для вас неутешительная новость: их в Минске действительно много, и в большинстве своем они – ой как хороши.
Например, Национальный художественный музей пусть и не имеет в своей коллекции Вермеера или Пикассо, но может познакомить вас с белорусской и русской живописью, а заодно и заставить вас ностальгировать по советским временам благодаря своим стенам и меблировке.
В Национальный исторический музей стоит заглянуть только ради останков древних животных, хотя много в нем вы можете узнать и про другие вехи в истории Беларуси. К слову, филиал исторического музея – и музей белорусской государственности, но в него можно попасть только по записи.
Современное искусство можно посмотреть в минском Центре современных искусств на улице Некрасова или частной галерее "Ў" – там часто проходят любопытные выставки: остается лишь следить за афишами.
Все гости Минска очень хвалят также музей истории Великой Отечественной войны с его величественным зданием и захватывающей экспозицией, а также музеи истории города Минска и истории кино. Но всего занимательных музеев в столице Беларуси куда больше, поверьте нам на слово.
Отдых вместе со спортом
Любители активного отдыха тоже могут в Минске найти для себя отдушину. Например, в городе активно развивают велосипедное движение – сейчас по столице ездят тысячи велосипедистов, для которых постоянно строят новые велодорожки и пытаются максимально улучшить среду.
Бег – тоже один из излюбленных видов спорта у белорусов: в Минске набирает обороты беговое движение, во многом благодаря проходящему каждый сентябрь полумарафону и стараниям Белорусской федерации легкой атлетики. К слову, посещать тренировки с беговым клубом можно бесплатно.
Начали в Минске активно строить и воркаут-площадки: для такого "отдыха" уже есть несколько площадок – и в районе площади Якуба Коласа, и в сквере Янки Купалы, а самая большая – в парке Тиволи.
Есть в городе также много спортивных сооружений, бассейнов, фитнес-клубов и прочего – это сложно не заметить, ведь спортом белорусы по-настоящему болеют.
А летом – отдых и с музыкой
В летние выходные на площадке Верхнего города в Минске смогут отдохнуть ценители музыки: здесь будут проходить дни национальных культур, которые начала Швеция, а продолжал многие другие страны – от Грузии до России.
Расписание дней национальных культур у Ратуши следующее:
Кроме того, будут проходить летом и полюбившиеся многим джазовые вечера у Ратуши. Главное – все концерты в Верхнем городе летом 2017-го будут совершенно бесплатны для посетителей. Зато сколько будет эмоций и воспоминаний!
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Минск – город богатый местами отдыха на любой вкус, особенно летом: здесь себя найдут как любители спорта, так и ценители искусства.
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