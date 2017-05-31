Летнее солнцестояние - 2017: приметы, значение и традиции

Еще наши предки без телескопов и современных космических станций знали, что во второй декаде июня происходит что-то необычное: солнце дольше обычного держится в небе. Уже позже летнее солнцестояние получило научное объяснение — в этот день наклон оси вращения планеты по направлению к Солнцу принимает наименьшее значение. Но задолго до этого вокруг летнего солнцестояния появилось множество легенд, суеверий и примет. Sputnik рассказывает о них — будьте готовы к 21 июня 2017 года!

Летнее солнцестояние: от Купалья до Шекспира

Праздник летнего солнцестояния наши предки отмечали очень давно: еще в языческие времена многие верили, что самая короткая ночь в году — апогей лета и один из самых главных праздников в году, с которым можно сравнить только празднование наступления нового года, которое в большинстве народов происходило в конец октября — начале ноября.

У восточных славян летнее солнцестояние праздновали под названием Иван Купала — или более знакомое нашему уху Купалье. После смены календарей праздник "переехал" на первую декаду июля, однако суть его осталась та же и спустя многие столетия.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Купалье в Турове: огненные стрелы и венки из ромашек 13

Традиции у славян на Купалье были тесно связаны с огнем и водой — нужно было прыгать через костер в знак очищения и плавать в реках или озерах, чтобы быть ближе к природе. Проводились в летнее солнцестояние у наших предков множество обрядов: в том числе гадания и ворожба — на урожай и на любовь.

Похожий день отмечают и финны — у них летнее солнцестояние именуют праздником Юханнус, а среди обязательных атрибутов также присутствуют разжигание костров и купание. У шведов этот день — Мидсоммар (середина лета) отмечали задолго до появления христианства: также с кострами, плясками и восхвалениями богов.

К слову, знаменитая пьеса Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" также связана с летним солнцестоянием — именно в него боги и общались с людьми, а также открыто в мире появлялись феи и другие существа.

Обряды и приметы летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние в 2017-м выпало на среду, то есть при всем желании выбраться на природу и последовать многовековым традициям у вас может не получиться. Хотя именно в этот день проводили множество обрядов и гаданий — считалось, что в солнцестояние все они исключительно правдивы.

Прыгать через костер предки советовали для успешного года, а кто сможет выше всех подпрыгнуть над языками пламени — того ждут настоящие успехи. Кроме того, таким ритуалом наши предки пытались добиться хорошего урожая.

По народным поверьям, пара может прыгнуть вместе через костер — и если влюбленные не разожмут в прыжке рук, то их ждет долгий и счастливый брак. Если из костра еще и искры полетят — то прямая дорога вам в ближайший загс.

Обязательным обрядом на летнее солнцестояние было и купание на заре, когда вода, согласно поверьям, целебная и смывает болезни, а также усталость и ложь окружающих вас людей.

Разные народы в летнее солнцестояние гадали по-своему: одни раскидывали руны, другие — карты Таро, третьи — плели немыслимые узоры на ткани в попытке узнать свою судьбу. Чтобы окунуться в доисторические времена и прочувствовать те времена вы можете прибегнуть к любому методу гаданий, если на то есть желание.

И немного науки

Согласно астрономическим расчетам, продолжительность светового дня на летнее солнцестояние 2017 составит 17 часов восемь минут и 28 секунд — согласитесь, очень даже много! А уже с 22 июня начнется так называемый "солнцеворот": дни начнут становиться все короче.

Восход солнца 21 июня в Беларуси должен произойти в 04:38:22, закат — в 21:46:51.