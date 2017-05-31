Как связаны чувство любви и чувство голода?

Замечали, как ведет себя голодный человек после недель воздержания? Он так слаб и беспомощен, что готов набить ноющий живот какой угодно пищей, только бы не умереть с голоду. Он может впихнуть в себя даже просроченные продукты из первой попавшейся помойки, и плевать на отравление или несварение, смотря насколько голоден. Бывает и так, что он вынужден был долго отказывать себе в разнообразии, а потом получил кусок засушенного торта, и решил, будто это верх блаженства. Пусть он не любит изюм и жирную масляную начинку, а все-таки давно не ел ничего вкуснее! И мы говорим сейчас не только о еде…





Любовь в каком-то смысле подобна пище для сердца. Кто-то предпочитает воздерживаться от слишком больших пристрастий, чтобы не впадать в зависимость, а кто-то спускает тормоза и совсем не щадит желудок. Одни всю жизнь довольствуются хлебной крошкой, другие – перебирают роскошью и дегустируют без остановки. Ну а третьи по неопытности хлебают ложку яду, да так, что получают отравление и становятся остервенелыми вегетарианцами. Каждому свое.

Сердечный голод или нехватка любви

Почему люди так падки на любовь? Потому что не получили этой пищи в достаточном количестве от родителей. Ребенок рос голодным, ведь мама с папой по неопытности или большой загруженности не смогли задарить малыша лаской и заботой. Как итог, он вырос, встал на ноги и понял, что чего-то безумно не хватает в эмоциональной сфере, а значит, недостающие чувства нужно компенсировать через потенциальных партнеров, у которых есть и нежность, и внимательность, и эротичность.

Встретив половинку с недостающим качеством, «голодный взрослый» может впасть в экстаз. Согласитесь, потрясающее чувство – получить порцию любви, в которой так нуждался, хочется есть еще и еще. Партнер становится зависимым от половины, от ощущения счастья рядом с ним, от вожделенного вкуса, который так давно хотелось попробовать. И чувства заглушают голос разума сродни наркотику. Влюбленность окрыляет и в то же время ослепляет, ты не видишь всей картины, что есть несовпадения во взглядах и потребностях, что человек не так и хорош, как казалось ранее. С голодовки не понимаешь, что у тебя в чашке лежит не сахар, но сахарозаменитель, кормят не курицей, а модификатором с ее вкусом. Вроде бы съедобно, но почему-то вызывает несварение.

Голод настолько силен, что подавляет чувство самосохранения, человек перестает быть чувствительным ко всем «компонентам». Партнер на поверку может оказаться не тем: не удовлетворять, игнорировать, отравлять. Но вы, как в тумане, продолжите идти у него на поводу, потому что успели привыкнуть, подсеть на «глутамат натрия», опьянеть от «винных ноток»… И когда придет понимание, что что-то не то, что отношения медленно убивают, мысль отказаться от «продукта» покажется кощунственной.

Как избавиться от «неправильного питания» и встретить настоящую любовь?

Если вам хотя бы раз довелось пережить несчастную любовь, которая завершилась крупным разочарованием и зализыванием ран, скорее всего, вы уже попадались на удочку сердечного голода. Хорошо, если эти отношения помогли осознать вкусовые пристрастия и сердечные потребности, плохо – если вы так и остались крайне неразборчивым в своих привязанностях. Можно ли скорректировать привычную модель поведения, чтобы найти такие отношения, которые максимально раскроют вкус жизни и напитают тело полезными веществами? Так точно.

Во-первых, придется поставить некоторый «фильтр». Хватит срывать свои нервы очередным любовным романом в виде «быстрого питания для сердца», это никуда не годится. Берегите эмоциональное здоровье и выбирайте для отношений только того человека, который сможет напитать вас внутренне. Красивая вишенка на торте – не залог идеального вкуса. Смотрите вглубь, на качества человека – его преданность, искренность, умение принимать ваше «я», прощать, направлять и поддерживать. Человек должен напитывать энергией, а не отнимать силы, дарить радость и ощущение комфорта, а не чувство стресса и безысходности. Будьте более критичны, читайте содержание!

Во-вторых, не спешите поглощать еду без разбора, пережевывайте тщательнее. Чем медленнее вы будете входить в отношения, присматриваясь к партнеру, принюхиваясь к его «аромату», тем меньше будет риска напороться на подделку. Не спешите проглатывать человека со всеми его тараканами, отдаваясь порыву страсти, дайте вкусам раскрыться, уловите нюансы и нотки характера нового «блюда», станьте чуточку гурманом. Старайтесь контролировать количество и качество любовной пищи, если отношения смаковать, то и удовольствия получится больше.

В-третьих, не бойтесь остаться без обеда. Лучше подождать подольше, но получить настоящий эксклюзив от шеф-повара, чем бросаться на хот-дог без соуса от страха, что все разберут и ничего не останется. В мире миллиарды людей, не нужно надумывать, будто не найдется человека, который не удовлетворит ваши потребности. Развивайте чувствительность, узнавайте заново свои вкусовые пристрастия и не занижайте планку. Все приходит в свое время, просто подружитесь с внутренним голодом, и обостренные чувства подскажут, в каком направлении идти…

Уважайте свое сердце и помните, настоящая любовь не терпит спешки.

Текст: Flytothesky.ru