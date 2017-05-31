Факторы личностного роста: 8 способов самомотивации

Внутренний дисбаланс может стать серьезной проблемой на пути к успеху. Посудите сами, как можно идти вперед к своим целям, когда тело и мысли тебе изменяют, нет никакого желания развиваться и делать новые достижения? Чтобы настроить себя на победу и заново разжечь в душе огонь страсти, предлагаем опробовать 8 действенных способов мотивации, которые приложены ниже.





Топ-8 способов самомотивации для личностного роста

1. Действуйте быстро

Как только вам в голову пришла феноменальная идея, знайте, это шанс навсегда изменить жизнь! Не давайте себе времени, чтобы остыть, подумать и набраться страхов. Не упускайте возможностей, которые так мимолетны. Помните, если в первые 3 дня после озарения ваша попа не оторвется от дивана, можете ставить на идее крест, у всего есть свой срок.

2. Держите в голове конечную цель

Нельзя быть продуктивным и мотивированным, когда не знаешь, ради чего живешь, когда голова пуста и не имеет конкретных целей. Что вы сейчас делаете, куда движетесь, куда хотите попасть? Чтобы стимулировать активность, нужно держать в голове конечный результат, идею, которой хочется добиться. Не живите бесцельно, найдите мечту и плавно к ней двигайтесь, корректируя путь и желаемые действия.

3. Снимите с себя ограничения

Хватит жить в оковах ограничивающих убеждений, которые не дают возможности свободно дышать. Зачем вы так цепляетесь за иллюзии и рамки, которые мешают быть тем, кем вы являетесь на деле, чего так сильно боитесь? Пора остановиться и посмотреть на жизнь под новым углом, расширить горизонты личного опыта и кругозора. Настоящее путешествие начинается там, где захватывает дух от новых впечатлений!

4. Заведите тетрадь успехов

Ничто так сильно не поднимает самооценку и желание творить, как прокручивание в голове собственных успехов, а для этого советуем завести дневник достижений. Записывайте на листах бумаги свои ежедневные победы – похвалы друзей или начальства, удачные знакомства и поездки, скинутые килограммы, приобретенные полезные привычки. Когда почувствуете упадок сил и подкатывающую к горлу депрессию, раскройте тетрадь и читайте, заряд хорошего настроения гарантированно вернется.

5. Занимайтесь любимым делом

Если вкладывать все силы в ненавистную работу, очень скоро можно перегореть и утратить вкус к жизни. Победители идут иным путем – они превращают хобби в дело жизни, которое позволяет навсегда забыть о рутине и деградации. Занимаясь любимым занятием, да еще и на профессиональном уровне, вы кардинально меняете себя и свою жизнь, творите новое будущее, о котором не смели мечтать.

6. Общайтесь с единомышленниками

Окружите себя людьми с похожими жизненными стремлениями, которые смогли бы подстегивать вас в моменты душевного упадка или выписывать пинок под зад, когда вы проявляете малодушие. Делитесь с ними опытам, стройте грандиозные планы, делегируйте полномочия. Чтобы добраться до вершины, нужно равняться на лучших! Скептики, нытики или вечные жертвы тянут ко дну, так что фильтруйте круг общения.

7. Отдыхайте с размахом

Если постоянно требовать от себя высоких результатов и не давать мозгам передышки, вы превратитесь в дохлую лошадь. Отдых необходим организму в качестве перезагрузки, чтобы отвлечься от повседневных забот, задать мышцам тонус и переключиться на другие области удовольствий. В моменты расслабления к человеку приходят его лучшие идеи, а еще хорошая встряска помогает обнулиться и взяться за цели с новыми силами и энтузиазмом.

8. Помните, не бывает всего и сразу

Любая цель требует определенных затрат времени и ресурсов, нужно уметь ждать. Держите цель в голове и двигайтесь не спеша, стараясь получить удовольствие от самого процесса восхождения. Результат – хорошо, но не забывайте, что жизнь – это процесс преодоления себя, познания своих возможностей и получения нового опыта. Оставьте сомнения и пустые размышления для пенсии, пока вы молоды – идите вперед.

Время никого не щадит, оно не считается с нашими сомнениями. Не отпускайте все на самотек, в ваших руках возможность стать лучшей версией себя. Сдаться обстоятельствам вы всегда успеете, но пойти навстречу неуверенности, рассмеяться в лицо страхам – это решение победителя. А мы верим, вы один из них!

Текст: Flytothesky.ru