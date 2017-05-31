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Как цвета радуги действуют на психику человека?

01.06.2017 17:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Известно, что цвет окружающих человека предметов и обстановки влияет на его настроение, восприятие окружающего в целом, и даже на здоровье! Каково же именно это влияние?

Как цвета радуги действуют на психику человека?

Так, красный цвет — самый горячий в спектре. Он сильнее всех действует на человека: повышает иммунитет и активность, раздражает зрение, повышает артериальное давление и ускоряет обмен веществ.

Оранжевый цвет, как и красный, «будит» биоэнергетику и иммунные силы организма. Кроме того, он возбуждает аппетит, своей солнечной жизнерадостностью снимает последствия стрессов, повышает обменные процессы в организме.

Желтый — цвет солнца и тепла. Он вызывает жизнерадостность и доброту, придает уверенность. Желтый полезен при заболеваниях пищеварительной системы.

Зеленый цвет — почти нейтральный, цвет молодости и весны. Он улучшает зрение, успокаивает нервную систему, способствует отдыху после напряженного дня. Этот цвет способствует угасанию воспалительных процессов, заживлению ран, излечивает бессонницу.

Голубой — помогает расслабиться и успокоиться. Он благоприятно воздействует на нервную систему, успокаивает раздражительных и вспыльчивых людей. Полезен для кровообразования, при болезнях желчного пузыря и печени.

Синий холодный цвет действует успокаивающе на нервную систему. Он полезен при аритмии, тахикардии, при сердечной недостаточности. Этот цвет снижает усталость и помогает сконцентрировать мысли.

Фиолетовый — самый загадочный цвет. В зависимости от характера он действует на человека по-разному. Спокойным людям он помогает наполниться энергией и расслабиться, раздражительным и вспыльчивым — абстрагироваться, а веселых людей заставляет задуматься и помолчать. На людей, имеющих слабую нервную систему, он действует угнетающе и может вызвать меланхолию или депрессию.Как цвета радуги действуют на психику человека?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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