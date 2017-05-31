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Эти случаи доказывают, что безумие — грань гениальности
01.06.2017 16:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Иногда самые безумные идеи приносят лучшие результаты, ведь простота и свежий взгляд на проблему — это как раз то, чего очень часто недостает. Взгляните на эти исторические случаи, которые наглядно покажут, что между безумием и гениальностью тонкая грань!
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Иногда самые безумные идеи приносят лучшие результаты, ведь простота и свежий взгляд на проблему — это как раз то, чего очень часто недостает. Взгляните на эти...
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