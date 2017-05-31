Иногда самые безумные идеи приносят лучшие результаты, ведь простота и свежий взгляд на проблему — это как раз то, чего очень часто недостает. Взгляните на эти исторические случаи, которые наглядно покажут, что между безумием и гениальностью тонкая грань!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти случаи доказывают, что безумие — грань гениальности Иногда самые безумные идеи приносят лучшие результаты, ведь простота и свежий взгляд на проблему — это как раз то, чего очень часто недостает. Взгляните на эти...