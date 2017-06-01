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Как белорусы будут отдыхать в 2018 году

02.06.2017 09:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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В России календарь рабочих и выходных дней на 2018 год власти уже утвердили, однако белорусские коллеги решают этот вопрос лишь в ноябре-декабре. Пока нельзя с полной уверенностью сказать, когда белорусы в 2018-м будут отдыхать, однако сделать предположения на основе календаря и дат госпраздников можно.

Так, в 2018-м Новый год (1 января) выпадает на понедельник, то есть в этот день белорусы будут отдыхать. Отдельного выходного на Рождество ждать не стоит: 7 января выпало на воскресенье.

Международный женский день (8 марта) в 2018-м выпал на четверг — вероятно, и в пятницу сделают государственный выходной, а рабочий день перенесут или на субботу 3 марта, или на субботу 17 марта.

Православная Пасха в 2018-м будет отмечаться христианами 8 апреля. Католики отпраздную праздник Пасхи 1 апреля. Радуница же, или день поминовения предков, выпадет на вторник 17 апреля — это будет выходной день, а понедельник 16 апреля, вероятнее всего, перенесут на субботу 14 апреля.

День труда (1 мая) в 2018 году выпадет на вторник, а День Победы (9 мая) — на среду, то есть эти дни будут выходными, а перед Первомаем также возможны переносы рабочих дней.

День Независимости Беларуси в 2018 пройдет во вторник 3 июля — перед государственным праздником также можно ожидать переноса рабочих дней на субботу. Наконец, 7 ноября — День Октябрьской революции — также выпало на среду.

Католическое рождество в следующем году приходится на вторник — как правило, в Беларуси в этот день государственный выходной.

Смотрите инфографику переноса рабочих и выходных дней в текущем, 2017-м году >>

 
 
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Совет министров утвердил график переноса рабочих и выходных дней в 2018-м только в конце 2017-го, однако в государственные праздники белорусы в любом случае будут...

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