Служба в армии в вопросах и ответах

Служба в армии — обязанность каждого белорусского юноши: если он достаточно здоров, не продолжает учебу и не имеет исключительных личных обстоятельств, некоторое время ему необходимо провести в армии, где парней обучают воинскому мастерству и другим аспектам службы.

На форумах в интернете всегда возникает множество вопросов по службе в армии — Sputnik пытается ответить на самые популярные из них к осеннему призыву — 2017.

Во сколько лет призывают в армию?

Согласно белорусскому законодательству, воинская повинность наступает в 18 лет и длиться до 27 лет. В этом возрасте вас имеют полное право призвать на службу, если нет поводов для отсрочки или того, чтобы вас призвали негодным.

Могут ли призвать в 28 лет?

Нет, по достижению 27 лет воинской повинности нет — то есть после этого возраста вас призвать на службу в армии не смогут.

Какие есть основания для того, чтобы не идти в армию?

У вас должны быть заболевания, указанные в "Расписании болезней". Также отсрочки предоставляются при сложных семейных обстоятельствах, на продолжение учебы (включая магистратуру и аспирантуру), а также по некоторым другим причинам, которые перечислены на сайте Министерства обороны Беларуси.

Возможно в Беларуси также пройти службу в резерве, а с недавних пор — и альтернативную службу, которой подлежат те юноши, которые не могут пойти в армию по религиозным причинам.

Если я сделаю паспорт серии РР, меня не возьмут в армию?

Именно: паспорт нерезидента (РР) дает возможность не попасть на службу в армию, однако вместе с ним вы теряете ряд привилегий в Беларуси. Кроме того, для его получения необходимо длительно проживать за границей: если вы живете в республике, то паспорт РР получить вам не удастся.

Должен ли я явиться в военный комиссариат по повестке?

Если вы получили повестку в военкомат лично — в деканате, самом военкомате, на работе и тому подобное — вы обязаны явиться, иначе же вашу неявку могут посчитать уклонением. Впрочем, если у вас есть уважительная причина — например, больничный — то можете не приходить, однако будьте готовы предоставить все подтверждения.

Правда ли, что за неявку в военкомат могут сделать невыездным?

Да, если вы будете, по мнению военного комиссариата, уклоняться от мероприятий по призыву, вас могут внести в список невыездных из Беларуси.

Как еще могут наказать за "уклонение от мероприятий воинского призыва"?

Согласно Уголовному кодексу Беларуси (статья 435) за уклонения от воинской службы наказания могут быть как в виде штрафа, так и в виде ограничения или лишения свободы. Информацию о наказанных уклонистах обычно вывешивают в самих районных военных комиссариатах.

Каких врачей надо пройти в военкомате?

Согласно законодательству, в военном комиссариате призывник обязан пройти следующих специалистов: хирурга, терапевта, невролога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, при необходимости – и врачей иных специальностей.

Для уточнения и проверки ваших диагнозов врачи комиссариата могут направлять вас в больницы, диспансеры или поликлиники — как в стационар, так и для амбулаторного наблюдения.

Если я получил военный билет — меня больше не будут трогать?

Не обязательно: вас имеют право вызывать в военный комиссариат и даже устраивать вам медицинское переосвидетельствование — по части тех заболеваний, которые могут проходить (например, недостаточная масса тела). В таком случае вы все равно обязаны явиться в свой военкомат в указанное время.

Когда пройдет осенний призыв — 2017?

Медицинские освидетельствования призывников начнутся в Беларуси в сентябре, а отправка в воинские части и иные военные формирования продолжаться и в ноябре. Для того, чтобы точно знать свои права и обязанности, советуем вам изучить закон "О воинской службе" и ознакомиться с опубликованным "Расписанием болезней" — это поможет вас лишить дополнительных вопросов и выстроить профессиональное общение с военным комиссариатом.