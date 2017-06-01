



Как-то раз одному опытному полицейскому пришлось принимать экзамен у трех блондинок, которые учились в полицейской академии.

Чтобы проверить навыки опознавания подозреваемых, он показал первой блондинке фото предполагаемого преступника на 5 секунд, а затем убрал его.

«Это возможный преступник, по каким приметам вы его запомнили?»

Первая блондинка без запинки ответила: «Это легко, я его быстро опознаю, потому что у него только один глаз».

Полицейский расхохотался и ответил: «Конечно легко, вообще-то это фотография человека в профиль».

Пришла очередь второй блондинки, которой тоже на 5 секунд показали фото преступника и убрали его.

«Это ваш подозреваемый, по каким приметам вы бы его узнали?»

Вторая блондинка поправила прическу и с гордостью ответила: «Проще простого, у него только одно ухо!»

Полицейский начал закипать: «Конечно, только один глаз и только одно ухо, потому что это фото человека в профиль! Неужели вы не можете хоть чуть-чуть пошевелить мозгами?»

Теперь он показал на те же 5 секунд фотографию третьей блондинке и задал тот же вопрос: «Это ваш подозреваемый, как бы вы его узнали?» А затем быстро добавил: «Подумайте, прежде чем дать глупый ответ».

Блондинка внимательно посмотрела на фото и ответила: «Хммм… предполагаемый преступник носит контактные линзы».

Полицейский был обескуражен таким ответом, достойным Шерлока Холмса. Он даже заглянул в личное дело подозреваемого и с удивлением прочитал, что тот действительно носит контактные линзы.

«Я не могу в это поверить… это правда. Подозреваемый действительно носит контактные линзы. Потрясающе! Как вы смогли сделать такое проницательное умозаключение?»

«Это легко, – ответила третья блондинка. – Он не может носить очки, потому что у него только один глаз и одно ухо!»

Текст: Flytothesky.ru