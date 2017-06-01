Происхождение шести самых популярных школьных принадлежностей

Многие инструменты и приспособления мы считаем вещами привычными в нашей повседневной жизни, и школьные принадлежности не являются исключением. Кстати, а вы задумывались над тем, как и почему появились материалы, которые мы привычно используем во время учебы?

1. Карандаш





Стилус, древнеримский пишущий инструмент, был прародителем современного карандаша. Некоторые ранние стилусы делались из свинца. Впервые графит вместо тяжелого металла был применен в 1564 году в Англии. Он оставлял более темные линии на бумаге, но был слишком мягким и легко ломался. Чтобы защитить графит, ему нужен был держатель. Первыми держателями или корпусами для графита были веревки, намотанные на графитовые палочки. Позже веревки заменили полыми деревянными палочками, а первое производство карандашей началось в 1662 году в Нюрнберге. К концу 19-го века в США карандаши стали производиться массово, их делали из красного кедра, но не окрашивали, чтобы было лучше видно фактуру древесины.

2. Ластик





До 1770 года, когда появились первые ластики, люди стирали свои карандашные ошибки кусочками резины или воска, а для удаления чернил использовался песчаник или пемза. Японские писатели для стирания карандаша применяли мягкий хлеб. Английский инженер Эдвард Нэрн первым применил ластик из каучука и был впечатлен эффектом. Проблема же заключалась в том, что его ластики легко рассыпались, и у них был неприятный запах. Когда Чарльз Гудиер изобрел вулканизацию, проблема была решена. А затем в середине 19 века Хаймен Липман запатентовал свою удачную идею, и ластики стали крепиться к кончику карандаша.

3. Шариковая ручка





В 1888 году американский кожевник Джон Лоуд запатентовал первую версию шариковой ручки, чтобы размечать шкуры, а затем другие изобретатели стали патентовать свои модификации этого изобретения. В 1935 году газетчики Ладислас и Грег Биро, разочарованные перьевыми ручками, захотели изобрести перо поуниверсальнее и улучшить чернила. Так родились ручки Biro, но огромных продаж не было, и после Второй мировой войны изобретатели продали свой дизайн компании Eberhard Faber за 500 тысяч долларов. Милтон Рейнольдс, продавец из Чикаго, который заинтересовался ручкой Biro, стал мультимиллионером после того, как начал производить и продавать этот продукт в США. Бизнес процветал, однако покупатели постоянно обнаруживали, что в ручках все еще есть масса недостатков. С тех пор модернизация такой простой вещи не прекращается.

4. Транспортир





Транспортир измеряет углы последние 500 лет. Картограф Томас Бландевилль впервые описал этот инструмент в своей монографии 1589 года «Краткое описание универсальных карт». К началу 17 века транспортиры нередко использовались моряками для навигации. К 20 веку они пришли и в школу. Стали производиться транспортиры из латуни, стали, слоновой кости и пластика в форме кругов, прямоугольников, квадратов, полукругов и четверть кругов. Некоторые транспортиры выпускаются с линейками, трафаретами и шаблонами. Японский транспортир, выставленный на Всемирной выставке 1876 года, выглядел как планка с зазубринами, а каждые 30 градусов помечались знаком зодиака.

5. Чертежный циркуль





Чертежный циркуль существует с древних времен. Образцы этих римских инструментов можно увидеть в Британском музее. Первоначально обе ножки чертежного циркуля заканчивались острыми концами, чтобы на бумаге можно было процарапать круг, который потом обводился чернилами. В 18 веке к одной ножке уже прикреплялся графитный карандаш, чтобы рисовать круги на бумаге. Ранее циркули делались из латуни, немецкого серебра, алюминия, стали, дерева и пластмассы. Их также могли красиво декорировать, превращая в маленькие произведения искусства.

6. Рюкзак





До появления рюкзаков школьники и студенты складывали учебники в стопку и перевязывали её кожаным или тканевым ремнем. В 1938 году компания Gerry Outdoors изобрела первый рюкзак на молнии, но в то время студенты мало заинтересовались этой новинкой. Она продавались в основном туристам и лыжникам, а студенты так и ходили с перевязанными стопками книг или портфелями. В 1967 году компания Gerry Outdoors создала первый современный нейлоновый рюкзак, и он мгновенно стал хитом, но опять для туристов. Учащиеся приняли этот аксессуар уже попозже. Чтобы не отставать от времени, рюкзаки с тех пор стали меньше, и теперь они оснащаются дополнительными карманами и отделениями для смартфонов, планшетов и прочих гаджетов.

Текст: Flytothesky.ru