«Ангельское сияние» – загадочные светящиеся раны у солдат времен Гражданской войны в США

Давным-давно, в апреле 1862 года, армия США во главе с генерал-майором Улиссом Грантом разбила лагерь у Питтсберг-Лэндинг, штат Теннесси. 6 апреля армия конфедератов, возглавляемая генералом Альбертом Джонстоном, неожиданно атаковала этот лагерь на западной стороне реки Теннесси. Битва продолжалась два дня, и затем конфедеративная армия отступила. В итоге было 3000 убитых и 16000 раненых, к чему медики были совершенно не готовы.

Через два дня после битвы при Шайло (6-7 апреля 1862) медики, прибывшие на поле сражения, заметили, что ночью из ран многих солдат исходило слабое зеленовато-синее свечение. Причем светящиеся раны заживали быстрее и шрамы от них были меньше, потому этот феномен тогда назвали «ангельским сиянием».





Итак, после битвы раненые солдаты лежали в грязи и под дождем, пока не прибыла медицинская помощь, но медики не были готовы к таким масштабам работы. К своему удивлению, они заметили, что из некоторых ран исходило слабое свечение, они были меньше воспалены, заживали быстрее и почти не оставляли после себя рубцов. Мистическое явление долгое время оставалось неразгаданным, пока 140 лет спустя два студента 21 века окончательно не разрешили эту тайну.

Два студента Билл Мартин и Джон Кертис, семнадцати и восемнадцати лет, дали объяснение «ангельскому сиянию» во время научной ярмарки в 2001 году. Билл нашел ответ тогда, когда его мать, микробиолог, работала с люминесцентными бактериями, живущими в почве.





Билл Мартин однажды посетил место сражения при Шайло, и когда он услышал о светящихся ранах солдат, то спросил у своей матери, микробиолога Филлис Мартин, могут ли бактерии P. luminescens быть причиной такого явления. Она предложила сыну поэкспериментировать и выяснить это самому, и тогда Билл привлек своего друга Джима Кертиса для исследования.

Однако во время экспериментов они обнаружили, что P. luminescens не могут выжить при нормальной температуре человеческого тела. Затем они установили, что, поскольку солдаты были ранены и остались лежать на месте битвы, то у них была гипотермия из-за влажности, и это было отличной средой для бактерий.

Бактерии Photorhabdus luminescens живут в червях нематодах и тесно с ними «сотрудничают».





Бактерии P. luminescens и нематоды обладают простой симбиотической связью. Когда нематоды проникают в личинок насекомых, бактерии выходят в полость тела этих личинок и убивают их, а затем нематоды и бактерии ними питаются. Когда личинка съедена, нематоды снова проглатывают бактерии, чья биолюминесценция привлекает других насекомых-жертв.

Поскольку бактерии P. luminiscens выделяют химические вещества, убивающие все другие бактерии, то они действуют как очень эффективные антибиотики, потому и светящиеся раны затягивались быстрее, увеличивая шансы раненых на выживание.





Светящиеся раны солдат – это работа бактерий, ведь раненые пролежали в грязи и сырости. Температура ночью в апреле была достаточно прохладной, что понижало температуру тела солдат, давая идеальные условия для процветания бактерий P. luminiscens. Кроме того, ни бактерии, ни нематоды не являются заразными для людей, поэтому солдаты от них не пострадали.

За свое исследование Билл Мартин и Джон Кертис получили первое место на Международной научно-технической ярмарке Intel в 2001 году. Неизвестно существуют ли ангелы-хранители, но для выживших солдат таким ангелом стала бактерия P. luminiscens.

Текст: Flytothesky.ru