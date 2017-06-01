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Школьная задача, которая выведет двоечников на чистую воду

02.06.2017 15:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы любим задачи, которые заставляют пораскинуть мозгами. На этот раз мы проверим вашу логику и математику. В этой задаче из школьного курса требуется вычислить вес каждого из трех животных: кошки, собаки и кролика. Условия задачи даны на картинке. Справились — поделитесь с друзьями!Школьная задача, которая выведет двоечников на чистую воду

 
 
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Мы любим задачи, которые заставляют пораскинуть мозгами. На этот раз мы проверим вашу логику и математику. В этой задаче из школьного курса требуется вычислить вес...

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