|
Школьная задача, которая выведет двоечников на чистую воду
02.06.2017 15:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы любим задачи, которые заставляют пораскинуть мозгами. На этот раз мы проверим вашу логику и математику. В этой задаче из школьного курса требуется вычислить вес каждого из трех животных: кошки, собаки и кролика. Условия задачи даны на картинке. Справились — поделитесь с друзьями!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы любим задачи, которые заставляют пораскинуть мозгами. На этот раз мы проверим вашу логику и математику. В этой задаче из школьного курса требуется вычислить вес...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии