Мы любим задачи, которые заставляют пораскинуть мозгами. На этот раз мы проверим вашу логику и математику. В этой задаче из школьного курса требуется вычислить вес каждого из трех животных: кошки, собаки и кролика. Условия задачи даны на картинке. Справились — поделитесь с друзьями!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Школьная задача, которая выведет двоечников на чистую воду Мы любим задачи, которые заставляют пораскинуть мозгами. На этот раз мы проверим вашу логику и математику. В этой задаче из школьного курса требуется вычислить вес...