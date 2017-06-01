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В Беларуси готовы рассмотреть упрощение визового режима с ЕС и США

02.06.2017 18:46 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Послабление визового режима с США на взаимной основе готова рассмотреть Беларусь, сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей в рамках экспертной инициативы "Минский диалог".

Во время международной конференции "Экономическая безопасность в глобализированном мире" Макей отметил, что республика готова рассмотреть предложения по упрощению визового режима, если они будут на взаимной основе.

По словам министра, переговоры о либерализации визового режима между Беларусью и Европейским союзом продолжаются. Макей отметил, что идет работа над соответствующими соглашениями.

"Я не делал бы трагедии или не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима. Мы работаем над этим", — отметил журналистам Макей.

Министр также добавил, что на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня, потребуется некоторое время.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Владимира Макея, белорусская сторона готова рассмотреть предложения, если они будут на взаимной основе.

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