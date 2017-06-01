Родители-манипуляторы: мать-терпила и сынок – вечный должник

Сколько мальчик себя помнил, мать всегда была жертвой. Она не выбирала такую жизнь, неприятности «случались» сами. Папа был рядом, но как-то не особо участвовал в воспитании – либо уходил в очередной запой, либо пропадал у любовницы, либо был никчемным слабаком, о чем мама не забывала повторять с каким-то особенным наслаждением. Она работала на благо сына и отца терпела тоже из-за него. На лице – маска усталости, на губах – презрение. «Вот если бы я развелась! Но у меня был ты, которому нежен отец». Или: «Я всю жизнь на тебя положила, молодость отдала. А теперь, значит, не нужна?» И все эти обиды она припоминала так вовремя, когда мальчик хотел выбрать «дурацкую» профессию или встречался с «неугодной» девицей, пытаясь вырваться из-под давящей опеки. Как же ему не стыдно! Она себя в гроб вогнала ради его счастья, теперь его очередь.





Мама-терпила и сын – вечный должник

Чтобы у «неблагодарного» сына было хорошее детство, мама не стеснялась во всем себе отказывать и жить практически в аду. Естественно, она могла поменять работу, мужчину, да просто набраться смелости и взять на себя ответственность за собственную жизнь. Но страдать было куда привычнее и в чем-то даже выгоднее, это ведь все ради сыночка! Она подарила ему жизнь, и он должен это ценить, компенсировав ей все годы лишений. Плевать на его личную жизнь и мечты, он вернет все, что она вложила, иначе маме будет плохо, она расстроится, случится сердечный приступ.

И вот такой сын превращается в вечного должника, который на первое место ставит не жену и детей, не собственную жизнь, но свою больную и обделенную по жизни мамочку. Плевать, что у него не хватает средств на собственную семью, он обязан оплатить ей отдых за границей и сделать ремонт, потому что это «плата» за хорошее детство. Плевать, что его жена устраивает истерики из-за того, что дома не хватает мужа, она просто истеричка. А сынок обязан быть у мамы по первому зову, выгулять собачку или вынести мусор, на который у той просто не осталось сил.

Сын всегда уставший и злой, потому что не повезло с женой, она ему об этом давно говорила. Вообще, лучше мамы никого нет, так что пусть любит ее и во всем потакает, такой сыновний долг, и он никогда не окупится… Мама так натренировалась в искусстве манипуляций, что тянет из сына последнее – деньги, внимание, силы, время, надавливая на гипертрофированное чувство вины. Он должен гораздо больше, ведь она положила на его воспитание целую жизнь!

Сколько стоит выкупить свою жизнь у несчастной матери?

Картина такая, что чем больше она недовольна жизнью, чем больше нереализованная и несчастная, тем дороже откуп. Цена растет пропорционально ее жертвенности, ведь она все отдала, теперь пришел его черед.

Ни с того ни с сего мамаша начинает требовать вернуть ей жизнь за жизнь, она-то свое так и не пожила, значит, пусть хотя бы сыночек принадлежит ей. И ребенок считает это справедливой платой за мамины «мучения». Он соглашается… и у него автоматически перестает складываться личная жизнь, уплывают выгодные сделки, теряется работа. Он заглушает голос разума алкогольными напитками, но не признается в главном: ему просто не нужна жизнь, в которой он сам себе не принадлежит.

В чем подвох? Да хотя бы в том, что человеческая жизнь бесценна, на нее нельзя заключать сделку, это подарок, а не великое одолжение. Ребенок ничего не должен матери, которая собственными руками отравила свое существование. Не его вина, что она была слабой и нерешительной, что испугалась истинных желаний и пошла на поводу у страхов. Это был ее выбор. Да и глупо выставлять родительство каким-то сверхъестественным подвигом. Мамы и папы для того и нужны, чтобы давать жизнь новому поколению, выращивая счастливых и самостоятельных детей, которые смогут реализовать свое предназначение. Такая у них работа.

Текст: Flytothesky.ru