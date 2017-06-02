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Эти 6 уловок помогают угонщикам открывать автомобили без ключей
03.06.2017 20:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Не дайте ворам и мошенникам сделать что-то с вашим автомобилем. В настоящее время арсенал преступников достаточно велик. Постоянно изобретаются новые способы угона. В этом выпуске вы узнаете, как не стать жертвой кражи авто, ведь предупрежден значит вооружен. Бдительность, друзья, вам в помощь!
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Не дайте ворам и мошенникам сделать что-то с вашим автомобилем. В настоящее время арсенал преступников достаточно велик. Постоянно изобретаются новые способы...
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