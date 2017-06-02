Не дайте ворам и мошенникам сделать что-то с вашим автомобилем. В настоящее время арсенал преступников достаточно велик. Постоянно изобретаются новые способы угона. В этом выпуске вы узнаете, как не стать жертвой кражи авто, ведь предупрежден значит вооружен. Бдительность, друзья, вам в помощь!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти 6 уловок помогают угонщикам открывать автомобили без ключей Не дайте ворам и мошенникам сделать что-то с вашим автомобилем. В настоящее время арсенал преступников достаточно велик. Постоянно изобретаются новые способы...