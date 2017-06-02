6 советов для тех, кто хочет работать на дому

Количество специалистов, стремящихся работать удалённо, неуклонно растёт и становится почти трендом. Многие рассматривают варианты оборудования «офиса» у себя дома, в коворкинг-пространстве или в ближайшем кафетерии. Современные технологии вполне позволяют работать там, где более комфортно, необходимо или предпочтительно. Любой человек, работающий из дома, может поделиться с вами своими впечатлениями по поводу преимуществ и недостатков такой работы. Во-первых, это не только уединение и покой, но и одиночество, поскольку рядом нет людей хотя бы для обмена идеями. Во-вторых, это не только свобода действий, но усилия по собственной самодисциплине. Попробуйте воспользоваться следующими советами, чтобы работа на дому стала более эффективной и прибыльной.





1. Работайте такое же количество времени, как если бы работали в офисе

Одни люди, которые работают из дома, вскоре обнаруживают, что они чересчур много уделяют на это времени. Другие удаленные работники сражаются с тем, чтобы установить регулярный график, поскольку работают пару часов днем, а затем вкалывают всю ночь. Конечно же, перерывы вполне возможны. Так же не исключено, что горящие сроки могут потребовать дополнительных рабочих часов. В процесс могут вклиниваться домочадцы, если они тоже находятся дома. Итак, установите часы работы и жёстко их придерживайтесь. Отработав положенное время, вы можете «вернуться в семью» и отдыхать оставшуюся часть дня. Выделяйте для себя время, чтобы восстановить силы и не терять рабочий темп.

2. Распланируйте структуру своего рабочего дня

Структурируйте свой рабочий день так, чтобы увеличить эффективность. Обратите внимание на природный ритм собственного организма и планируйте работу на время максимально продуктивных часов. Если вы знаете, что лучше всего вам работается в первой половине дня, не поддавайтесь соблазну залезть в социальные сети, скажем, до обеденного перерыва. Составьте список первоочередных задач, а затем переходите к делам несрочным. Закройте дверь вашей рабочей комнаты, сигнализируя другим, что вы заняты.

3. Обязательно приводите себя в порядок и одевайтесь (даже если возле вас только домашние животные)

Хотя это очень комфортно и уютно проходить весь день в пижаме, тем не менее, это не самая удачная рабочая привычка. То, как вы одеты и как выглядите, психологически влияет на вас. Обязательно примите душ, перекусите, почистите зубы и переоденьтесь – в конце концов, вы на работе.

4. Выделите для себя рабочую зону

Упорядоченность – это основной аспект работы из дома. Старайтесь всегда работать в одном месте. Вы можете превратить какую-либо комнату в свой кабинет или организовать отдельный рабочий угол, в крайнем случае, можно устроиться за обеденным столом. Рабочее место должно быть комфортно и функционально для вас. Окружите себя вдохновляющими и радующими вещами: цветы, фотографии, любимая музыка. Выбранная рабочая зона должна настраивать вас на нужную волну.

5. Делайте недолговременные перерывы

Делайте частые, но короткие перерывы в течение дня. Вставайте, потягивайтесь, прогуливайтесь по дому или улице. Обеденный перерыв обязателен! Если вам не хватает общения, выйдите на обед с друзьями, коллегами или клиентами. Гибкость графика вполне может позволить вам выделить время, чтобы, например, посетить бассейн или спортивный зал.

6. Не отвлекайтесь

Одна из проблем удалённой работы – это самодисциплина и самоконтроль. Когда рядом нет коллег и боссов, слишком велик соблазн отвлечься, поскольку всегда могут найтись и другие дела. Отложите все хлопоты по дому и развлечения до тех пор, пока вы не отработаете запланированные рабочие часы. Лимитируйте время, затрачиваемое на проверку почты, посещение социальных сетей и сайтов, не имеющих прямого отношения к работе. Установите таймер на компьютере или смартфоне, а также не тратьте своё время на мероприятия или встречи, которые мешают рабочему процессу.

Текст: Flytothesky.ru