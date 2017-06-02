Как избавиться от образа «хорошей девочки»? Учимся отстаивать свои интересы

Про таких женщин говорят «святая» или «на вес золота». Правда, очаровательные эпитеты прилетают к ней только в те моменты, когда окружающие нуждаются в ее помощи. Стиль жизни «хорошей девочки» прост – жертвовать своими удобствами, чтобы всем вокруг было хорошо, ведь ей это раз плюнуть! Она согласится потратить единственный отпуск на болеющую ангиной бабушку, ухаживать за сыном подруги, пока та окручивает любовника, работать в две смены, чтобы коллеги могли заняться делами, которые им нужнее. Ну а кто, если не она? У людей рушатся жизни, и «хорошая девочка» – затычка от всех проблем.





Наибольший страх «хорошей девочки»

Как вы уже догадались, люди не столько любят услужливую барышню, сколько готовы вешать ей на уши лапшу, лишь бы использовать в своих интересах. Ведь это так удобно – переложить часть насущных проблем на ее терпеливые плечи, а главное, она не сможет отказать! Даже если ей будет трудно или не по нутру, она проглотит наживку. И разгадка проста: «хорошая девочка» так отчаянно нуждается в любви, что готова отвоевывать ее любым способом. Самый большой страх «отличницы» – утратить признание своего окружения, потерять любовь и уважение близких. Именно поэтому она согласна жертвовать своими интересами в угоду другим, быть удобной подушкой для слез и битья. Этот же страх разрушает ее счастливое будущее.

Откуда сформировалась данная установка?

Если обратимся к детству «отличницы», сможем уловить одну характерную закономерность – скорее всего, родители обращали на нее внимание только тогда, когда она соответствовала их высоким требованиям. Получила пятерку? Молодец, мама довольна. Убрала в доме? Выдали еще порцию ласки. И так со временем ребенок привыкает к системе, по которой любовь и улыбку близких можно заслужить только через полезные и правильные поступки, что приносят окружающим удовольствие. Она хорошая только тогда, когда отвечает чужим требованиям, а сама по себе ее личность не представляет никакой ценности.

И ничего бы страшного не было в такой установке, если бы девочке не приходилось постоянно отказывать самой себе из-за потребностей других. Она привыкла изменять своему «я», ломать себя, подстраиваясь под окружающих и забывая о собственных чувствах. А это уже практически невроз. Ко всему добавляется то, что запросы вокруг «хорошей девочки» тоже растут. Аппетит желающих нажиться на халяве безразмерен, люди быстро привыкают к помощи и требуют все больше отдачи от «отличницы», выдавая все меньше «плюшек». Хочешь получить признание? Прошлых усилий уже недостаточно, сделай больше. Увы, силы «отличницы» не безграничны, в какой-то момент наступает истощение.

Что делать, чтобы избавиться от манипуляторов?

Можно не делать ничего и постоянно болеть. А как еще организму найти уважительную причину для отказа нахлебникам? Вот когда температура серьезная и кашель страшный – это причина сказать «нет», остаться дома и немного позаботиться о себе. А если болеть не прельщает, придется учиться защищать себя, что будет весьма непросто, сопоставив весь ваш опыт.

Отказывать другим вы научитесь только тогда, когда признаете собственную ценность и наличие у себя границ. Когда поймете, что заслуживаете любовь просто так, потому что вы есть, а не потому, что удобны или полезны. Когда оцените свои интересы и потребности выше чужих «хотелок», только тогда вы впервые скажете: «Нет, мне это не нужно (неудобно, неинтересно). Я отказываюсь». Именно в тот момент люди назовут вас «плохой» на том основании, что вы способны отстаивать себя.

Отказывать трудно. Вы так усердно все это время создавали образ «безотказной», что окружение не поймет, почему «бесплатный банкет» вдруг накрылся, даже больше – они разозлятся. Люди не привыкли слышать от вас «нет», они сочтут отказ невежливым и чем-то обидным. В какой-то момент рядом с вами не окажется никого, кто прежде дарил свое участие, признание и любовь, вы можете попасть в социальный вакуум. Но не спешите возвращать все назад!

Зачем вам те, кто вас использует? Не лучше ли сформировать новое окружение, что примет новое «я», научится ценить в вас человека зрелого и умеющего о себе позаботиться. Хватит идти на поводу у окружающих, учитесь ставить свои интересы выше желаний окружающих, учитесь любить себя. Только тогда ваша жизнь станет более гармоничной.

Текст: Flytothesky.ru