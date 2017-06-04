Международный олимпийский день отметят 23 июня

Международный олимпийский день десятки стран мира отметят 23 июня 2017 года. Праздник существует с января 1948 года — тогда подобное решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

Дата и задача Олимпийского дня

Дата выбрана не случайно – 23 июня 1894 года был создан МОК, после того, как барон Пьер де Кубертен в Париже огласил свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом. После этих событий в Греции прошла "возрожденная" Олимпиада-1896, в этом же году де Кубертен возглавил созданную организацию.

Самой важной задачей олимпийского и спортивного движения является забота о физической культуре и здоровье человека. Именно поэтому во всем мире Международный олимпийский день принято отмечать массовыми спортивными мероприятиями, в частности организовываются массовые забеги. К слову, беговые соревнования наиболее популярны в этот день, так как это позволяет привлечь наибольшее количество людей, что соответствует концепции "Спорт для всех". Кроме того, в этот день проводятся различные околоспортивные мероприятия – семинары, олимпийские уроки для детей, встречи с атлетами, выставки, концерты и другие.

Международный олимпийский день в Беларуси

В Беларуси мероприятия по случаю Международного олимпийского дня прошли 3 июня в Центральном детском парке имени Горького в Минске. Соревнования прошли на площадке у катка ХК "Юность": все желающие смогли испытать свои силы в различных спортивных дисциплинах от художественной гимнастики до стрельбы из лазерного оружия и бейсбола. Кроме того, гости и участники праздника посетили мастер-классы от знаменитых белорусских спортсменов, в том числе игроков футбольного клуба БАТЭ (Борисов).

В 2016-м году в Минске прошла настоящая Олимпийская неделя с 27 июня по 2 июля под девизом "На пути к Рио-2016. Будь вместе с командой!". В заключительный день в парке Горького состоялся большой праздник.

Напомним, летние Олимпийские игры-2016 прошли в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Беларусь с девятью медалями (одно золото, четыре серебра, четыре бронзы) в медальном зачете заняла 40-е место.

Президент страны на минувшем Олимпийском собрании в НОК назвал выступление команды на главных стартах четырехлетия провальным и потребовал как следует подготовиться к зимним Играм-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).