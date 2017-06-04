День Независимости - 2017: парад, празднование и речь президента

Главный государственный праздник Беларуси — День Независимости — вот уже 20 лет отмечают 3 июля: соответствующее решение о переносе госпраздника было принято после референдума 1996 года. С тех пор для большинства белорусов 3 июля — не только выходной день, но и большой праздник, в который во всех городах проходят концерты и массовые гуляния. Sputnik подготовил обзор ко Дню Независимости — 2017, который будет постепенно обновляться по мере поступления новых данных о празднике этого года.

День Независимости: почему 3 июля?

Для этого госпраздника дата выбрана не случайно: именно 3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" от немецко-фашистских захватчиков была освобождена столица Беларуси.

С момента обретения Беларусью независимости после выхода из СССР и до конца 1996 года День Независимости праздновали в республике 27 июля — в день принятия Декларации о суверенитете в 1990-м.

Перенести праздник предложил президент Александр Лукашенко в ходе республиканского референдума 1996 года — большинство белорусов инициативу главы государства поддержала, и теперь уже 20 лет день 3 июля — главный государственный праздник суверенной Беларуси.

Кроме Дня Независимости, также 3 июля совпадает с "днями городов" — например, Борисова, Рогачева, Сенно, Городка или Логойска. В этих городах праздники были также установлены в память об освобождении в ходе Великой Отечественной войны.

Так как в 2017-м День Независимости выпал на понедельник, белорусов в начале июля ждут очередные "длинные выходные" — за отдых 3 июля отрабатывать в другие дни не придется: рабочий день не перенесут на субботу.

Программа празднования Дня Независимости 2017

Главные гуляния и мероприятия по случаю праздника 3 июля развернутся, конечно же, в Минске — с утра около Музея Великой Отечественной войны пройдет военный парад, в котором примет участие пехота, военная и сельскохозяйственная техника, а также авиация и представители разных общественных объединений и организаций.

Уже в начале июня Лукашенко провел совещание по подготовке к празднованию Дня Независимости — президент призвал не экономить на проведении парада и заслушал доклад по его подготовке. К слову, первые репетиции парада в Минске в 2017-м уже начинаются, а полное расписание репетиций можно изучить в инфографике Sputnik >>

Полная программа Дня Независимости в Минске еще не утверждена, однако известно, что главные гуляния пройдут с 12:00 и до позднего вечера — в парках Победы и Горького, а также у Дворца Спорта и музея ВОВ. Завершатся гуляния большим салютом — как в Минске, так и в других городах Беларуси.

После утверждения праздничной программы 3 июля 2017 года Sputnik обязательно обновит материал и опубликует афишу мероприятий на День Независимости.

Речь президента на День Независимости

Традиционно 3 июля с посланием к белорусам выступает президент Беларуси — он приходит на военный парад вместе с младшим сыном Николаем и обычно надевает форму верховного главнокомандующего, положенную ему по статусу.

Обязательная часть участия Лукашенко в параде — речь, своеобразное послание "городу и миру". Часто выступление главы государства на Дне Независимости является "программным" — он не только говорит о суверенитете Беларуси, но и о достижениях и неудачах, а порой — и о международной обстановке.

Речь Лукашенко на 3 июля потом долго обсуждают, ведь в ней всегда есть не только краткое подведение итогов полугодия, но и задачи на ближайшее время.