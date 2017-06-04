Петров пост 2017: история, традиции и блюда

Через семь дней после праздника Троицы (которая выпала в 2017-м на 4 июня) начинается Петров пост, в память о двух апостолах Петре и Павле, входивших в число учеников Иисуса Христа. В 2017 году Петров пост начнется уже 12 июня. Sputnik рассказывает читателям о традициях, запретах и истории этого поста — одного из четырех, которые Церковь призывает соблюдать ежегодно.

Кто такие первоверховные апостолы

Во время Петрова поста православные верующие вспоминают об апостолах — выдающихся проповедниках, которые смогли разнести христианство далеко по всему миру и приобщить к вере миллионы людей. Первые апостолы — те, кто более других потрудились в проповедях — и есть "первоверховные", то есть первые из верховных.

Как учат в Церкви, святые первоверховные апостолы Петр и Павел в один день — 12 июля (29 июня по старому стилю) — приняли святое мученичество: Петр был распят, а Павел — обезглавлен. Эти события указаны даже в древнейших календарях.

В день памяти апостолов принято вспоминать их благие дела и молиться за них — ведь именно с Петра и Павла, по сути, и началась вся Церковь, а с ней — и массовое распространение христианского учения.

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История Петрова поста

Петров пост — один из первых, установленных Православной церковью.

Повсеместно он был установлен после воздвижения храмов в честь святых апостолов Петра и Павла в Риме и Константинополе — сделал это около 324 года император Константин Великий. Освятили эти великие сооружения 12 июля — в день памяти Петра и Павла, а с тех пор среди верующих принято готовиться к этому великому празднику постом и молитвой.

Петров пост с тех пор соблюдают многие православные верующие — этот летний пост помогает освободить и очистить не только плоть, но и дух. Важно и то, что завершался пост до начала работ в полях и сбора урожая — то есть никак не мешал нашим предкам работать на угодьях.

Этот летний пост раньше называли постом Пятидесятницы, также он носил названия Апостольского и Петропавловского: по именам обоих апостолов в честь которых проводится, однако постепенно его название было сокращено до Петрова поста. С тех пор так и повелось, и даже в обиходной речи верующих можно чаще всего услышать именно это название летнего поста.

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Когда проходит Петров пост и сколько длится

Так повелось, что Петров пост — один из самых коротких и менее строгих. Как учит верующих Церковь, Петров пост начинается с понедельника недели всех Святых, дата которого зависит от празднования Пасхи и последующего подвижного праздника — Дня Святой Троицы.

Петров пост заканчивается 12 июля — в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В зависимости от празднования Пасхи Петров пост может длиться от 8 дней до 42 дней.

В 2017 году он начнется 12 июня, а в 2018 Петров пост начнется 4 июня, в 2019 – 24 июня, в 2020 – 15 июня.

Чего нельзя есть в Петров пост

Петровский пост считается одним из самых нестрогих в годы. Но в эти дни все равно верующим запрещают есть:

мясо

мясные продукты

молочные продукты

яйца.

Что можно есть во время Петрова поста

Верующим по понедельникам в дни Петрова поста разрешена горячая пища без масла.

Во вторник, четверг, субботу и воскресенье православные верующие могут употреблять в пищу рыбу, грибы, крупы с растительным маслом. В субботу и воскресенье на Петров пост также разрешено вино.

В среду и пятницу рекомендовано сухоядение один раз в день после девятого часа согласно суточному богослужебному кругу.

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Рекомендуем вам обратить внимание на то, что сухоядение верующим предписывается по средам и пятницам, которые в православии считаются самыми строгими днями из-за событий земной жизни Христа.

Что приготовить на Петров пост

Согласно традициям, крупы, овощи и рыбу на Петров пост необходимо готовить без добавления яиц, молочных продуктов или сливочного масла — его в крайнем случае можно заменить растительным маслом: подсолнечным или оливковым.

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Также считается, что при приготовлении постных блюд можно использовать свежие овощи, зелень, грибы, ягоды и фрукты. Летом можно разнообразить стол холодными супами — например, окрошкой и прохладительными напитками.

Петров пост: приметы

Смысл Петрова поста – подготовка к празднику в честь святых мучеников Петра и Павла. Священнослужители всегда подчеркивают, что нельзя расценивать пост как простое соблюдение диеты, а куда важнее придерживаться духовного поста.

Священнослужители рекомендуют в дни Петрова поста усиливать молитву чтением Псалтыри и Библии. Следует обязательно исповедаться и причаститься во время поста. Приветствуется паломнические поездки к святым местам.

Как писал Лев Великий, на Петров пост нельзя "сражаться с предстоящими усилиями гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и утучненной плоти". Как и в разговоре о других постах, главное при соблюдении этого — спокойствие и соблюдение всех канонов церкви.

Если говорить о народных приметах в Петров пост, то не рекомендуют в эти дни заниматься рукоделиями — особенно брать в руки иголку, или вы "зашьете" себе счастье, а заодно привлечете болезни.

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Согласно поверьям, в дни Петрова поста нельзя стричься, а заодно одалживать кому-то деньги или тем более брать в долг самому.

Есть и связанные с погодой приметы на Петров пост: например, если кукушка за неделю до начала поста перестает куковать, то обязательно придет ранняя зима, а если птица замолчит за неделю до конца поста — наоборот, зима будет поздняя. А если на сам Петров день будет идти дождь — можно ждать хороший урожай.

Народные традиции на Петров пост

В народе Петров пост иногда зовут просто "петровки", или "петровка-голодовка", поскольку в начале лета от прошлогоднего урожая уже мало что остается, а до нового еще далеко. Но голодными никто на самом деле не остается: уже созревают первые грибы и ягоды.

Согласно народным поверьям, в Петров пост не стоит устраивать свадьбу — и не только из-за соблюдения диеты, но по другим причинам. В народе верили, что венчавшиеся в Петров пост потом поссорятся, а семья скоро распадется.

Существует также народная традиция готовить дом к празднику Петра и Павла: в последние дни убираются и выносят весь мусор и хлам из своего жилья.