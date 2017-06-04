Гайд по свадьбе: как креативо поздравить молодоженов

Лето издавна считалось свадебной порой: и действительно, многие загсы уже расписаны на долгое время вперед, а организовать свадьбу в некоторых ресторанах и усадьбах в ближайшее время точно не получится.

Конечно, женихи и невесты хотят отметить свадьбу по-особенному: ведь женятся раз и навсегда. Приглашенные гости и свидетели могут им в этом помочь оригинальными подарками и поздравлениями, а Sputnik подскажет как!

Мы подготовили своеобразное "пособие", в котором рассказывает, какие подарки можно подарить на свадьбу, чтобы не попасть впросак, и как красиво поздравить словами, если бог обделил вас литературным талантом.

Идеи подарков на свадьбу

Самое сложное для гостя — не столько найти деньги для посещения такого достаточно затратного мероприятия, как свадьба, а выбор презента, который бы понравился и жениху, и невесте.

О подарках на свадьбу придумана не одна шутка. Вспоминают и постельное белье, которое дарится почему-то в большом количестве, и деньги в конвертах — банальнее ничего не придумаешь. Конечно, если у вас нет времени искать подарок, а брачующимся больше подойдут деньги — тогда можете подарить и их. Сколько денег дарить на свадьбу? Хорошим тоном считаются суммы от 100 долларов.

Но Sputnik предлагает пойти против системы! И подобрать для молодоженов что-нибудь креативное.

Подарить сертификат на свадьбу

В последнее время становится популярным дарить сертификаты на товары или услуги. Но мы предлагаем выбирать самые непрактичные и приятные, на которые бы молодые люди, занятые обустройством очага, пожалели бы денег. Поверьте, утюг или пылесос им подарят и без вас. Можно выбрать полет на воздушном шаре, ужин на яхте для двоих, фотосессию в студии, плавание с дельфином в дельфинарии, обзорный полет на спортивном самолете и другое. Кстати, стоимость самого дорогого из перечисленных вариантов в Минске – порядка 999 рублей. В интернете можно найти и другие предложения.

Подарить свадебную ночь

Не секрет, что некоторые свежеиспеченные мужья и жены проводят брачную ночь за распаковыванием подарков. А вот если их поместить подальше от презентов и, к примеру, заказать им шикарный номер для новобрачных в гостинице, то, наверняка, они, наконец, вспомнят друг о друге. Не зря говорят, что лучший подарок – это эмоции и воспоминания.

Картина на свадьбу

Невероятно трогательным подарком станет свадебная метрика. Для тех, кто не в курсе, поясняем, это вышитая вручную картина, на которой изображены брачующиеся, указаны имена молодоженов и дата их росписи. Современная техника позволяет разрабатывать схему вышивки даже по фотографии. Но если вы ранее не пробовали себя в вышивке, лучше это доверить профессионалам. Кстати, позаботиться об этом лучше намного заранее — картины за один вечер не вышиваются.

Салют — из бабочек или обычный

А можно устроить для молодоженов салют из тропических бабочек. Очень популярный в последнее время подарок. Непрактичный, зато эффектный. Коробка с живыми бабочками обойдется в сумму порядка 300 долларов.

Если брачующиеся не планировали устраивать обычный салют, можно взять это на себя. Грандиозное шоу запомнят не только гости праздника, но и соседи близлежащих домов, обойдется это удовольствие от 400 до 1 000 долларов в зависимости от его продолжительности.

Подарок на свадьбу своими руками

Последний подарок из разряда "сделано своими руками". Предлагаем подготовить видеопоздравление. Участие в съемках ролика могут принять родители и друзья пары. Предложите им вспомнить веселые совместные моменты c брачующимися и еще раз признаться им в теплых чувствах. Этот трогательный фильм займет достойное место в их семейном видеоархиве и будет пересматриваться не раз.

Вы можете придумать и другие варианты в зависимости от увлечений и предпочтения жениха и невесты. Главное — не переборщить с креативом.

К слову, за границей уже давно существует традиция: перед свадьбой жених и невеста составляют список подарков, которые бы хотели получить, и предлагают гостям выбрать то, что они могут подарить. Расскажите новобрачным об этом — вдруг идея им понравится.

Скоро Sputnik расскажет вам о белорусских традициях празднования свадьбы — подарках, развлечениях и сценариях в национальном духе.

Как поздравлять со свадьбой?

Порой незадолго до свадьбы перед гостями встает большой вопрос: как поздравить со свадьбой молодоженов? Вариантов таких найти можно много: и в прозе, и в стихах, и в виде шутливых тостов.

Sputnik собрал для вас несколько вариантов поздравлений со свадьбой, которые можно зачитать лично, написать на открытке или даже прислать на страничку "ВКонтакте".