День медицинского работника: поздравьте любимого доктора 18 июня

В Беларуси День медицинского работника 2017 году будут праздновать 18 июня — в этот день, а также до него и после любимых врачей можно поздравлять и благодарить за работу и заботу.

Сколько человек отметят в Беларуси День медицинского работника

По данным Национального статистического агентства, численность практикующих врачей в нашей стране составляет более 43 на 10 тысяч населения, а среднего медперсонала – 132, 4 на 10 тысяч соответственно. Традиционно лучше всего врачами укомплектован Минск – здесь на 10 тысяч населения приходится более 58 специалистов.

Еще совсем недавно в медицинской отрасли остро стоял вопрос с кадрами – не хватало узких специалистов, особенно на периферии. Но в последние годы, за счет увеличения набора в медвузы и распределения молодых специалистов, проблему дефицита кадров в основном удалось решить. А по некоторым специальностям, востребованным в коммерческом секторе, даже стал наблюдаться переизбыток специалистов. По словам министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко, в нынешнем году с трудом удалось распределить диагностов и стоматологов >>

Вместе с тем на многие медицинские специальности конкурс остается одним из самых высоких в стране.

Столько получают медицинские работники в Беларуси

Средняя заработная плата врачей за апрель приблизилась к 500 долларам США, но в среднем по здравоохранению эта цифра пока выглядит не столь впечатляюще – около 350 долларов США, что не мешает медицине оставаться самой высокооплачиваемой отраслью из всех бюджетников страны. Но до средней зарплаты по стране они пока еще не дотягивают >>

Впрочем, минские медики чувствуют себя намного благополучнее своих коллег из провинции – с 2012 года Минским городским советом депутатов ежегодно выделяются средства на доплаты к окладам медицинских работников. На реализацию этой меры в 2017 году запланировано более 11 миллионов рублей.

Как отмечают в Беларуси День медицинского работника

Традиционно день медицинского работника отмечают в Беларуси в третье воскресенье июня. В 2017 году – 18 июня. Эта дата досталась белорусским медикам в наследство от СССР, где была введена еще в 1981 году. Она сохранилась во многих странах СНГ – наряду с белорусскими медиками День медицинского работника 18 июня будут отмечать в России, Украине, Армении и Молдове.

Поскольку это выходной день, большинство медработников празднуют свой профессиональный праздник не на посту, а в семейном кругу. Исключение составляют только медицинские стационары и службы скорой помощи, у которых работа организована в круглосуточном режиме.

Впрочем, вне зависимости от того, где встречают свой профессиональный праздник медики, их телефоны будут целый день разрываться от звонков благодарных пациентов.

Как поздравлять с Днем медицинского работника

Здесь универсальных рецептов нет. Одни дарят традиционные цветы-конфеты-алкоголь, другие проявляют фантазию и предпочитают презенты с юмором. В цене в эти дни статуэтки-шаржи на врачей, смешные сувениры с шуточной клятвой Гиппократа или набором скальпелей, имитирующих инструменты средневековых эскулапов. Словом, найти подарок на день медработника не составляет труда.

Впрочем, готовя подарок любимому доктору, важно не упустить из виду очень важный аспект: в Беларуси законодательно установлены ограничения для получения подарков работниками сферы здравоохранения – стоимость презента не должна превышать пятикратного размера базовой величины. Иначе ваш подарок могут расценить как взятку.

Но это не повод расстраиваться. Проявите фантазию, придумайте необычный ход, сочините любимому доктору стихи, свяжитесь с коллегами – наверняка у них есть фото, где ваш любимый врач запечатлен за работой – подготовьте для него стенгазету с шутливым стихами и фотоколлажами.

Такой подарок однозначно запомнится куда ярче традиционного и безликого набора цветы-конфеты-алкоголь. В конце концов, если не знаете что подарить – просто позвоните и скажите признательные и искренние слова. Ведь для любого человека важно знать, что то, что он делает, нужно людям. А медицинские работники достойны этого как никто другой.

Sputnik присоединяется к поздравлениям всех медработников с профессиональным праздником!