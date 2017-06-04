Неразделенная любовь: как избавиться от зависимости? 3 шага на пути к свободе

Самое мучительное в отношениях – ожидание ответного шага от партнера, который не торопится. Вы любите, хотите быть вместе, готовы на любые испытания своих чувств, но на него положиться трудно. От отсутствия ясности в отношениях рушится все – образ себя, планы на будущее, внутренне спокойствие, наконец. Есть игра в одни ворота, желание разобраться в запутанной ситуации, чтобы избавиться от ноющей боли, однако так много зависит не от вас.





Когда же он сделает ответный ход? Вы мучительно ждете, но ничего не происходит. Энергия уходит на постоянное переживание неразделенных чувств, вы в тайне надеетесь, что что-то изменится, каким-то волшебным образом вас оценят. Игра затянулась, на кону – ваша жизнь, и она проходит… Поздравляем! Вы с головой утонули в проблеме, которую придумали сами, и пора выбираться на берег.

Схема избавления от неразделенной любви: 3 важных шага

Как завершить незаконченный гештальт? Выйти из западни чувств, перестать быть рабом человека, который не хочет быть с вами в одной лодке? Настал момент вернуть себе свободу, и эта операция будет тяжелой. Однако боль выздоровления куда безопаснее любовной лихорадки. Перед вами 3 шага на пути к свободе от любовной зависимости.

1 шаг. Принять факт безразличия второй стороны

Как практикующий психолог, я часто сталкиваюсь с попыткой удержать объект любви всеми возможными способами: «мне тяжело его отпустить», «не могу смириться с потерей», «все мысли только о ней». На словах клиент соглашается с тем, что партнер не испытывает к нему никаких симпатий, а на деле продолжает держаться за человека, приписывая ему какие-то чувства.

Первая ступень выздоровления – осознать, что со стороны к вам безразличны, а значит, нет никакой игры, все ожидания и «хотелки» были плодом вашего воображения. Вы застряли в гештальте, внушили себе, что вовлечены в какой-то процесс, но процесса как раз и нет. Вторая сторона либо игнорирует вас, либо не предпринимает никаких шагов к сближению долгие месяцы, и это уже о многом говорит. Вы играете в догонялки сами с собой, пора это остановить.

2 шаг. Снять с себя корону и прекратить штурмовать чужие границы

Знаете, почему вы так привязаны к объекту симпатии? Потому что втайне уверены, что представляете особенную ценность в этом мире, что можете влиять на людей и их чувства, а значит, не все потеряно. Ваша навязчивость связана с непониманием того простого факта, что вы можете быть банально неинтересны. Вы свято убеждены, что он или она тайно вас хочет, а если и нет, вы любым способом возьмете реванш!

Но нет ничего более неуважительного по отношению к человеку, чем нарушение его границ. Посмотрите на себя со стороны, вы продолжаете штурмовать объект любви, наплевательски относясь к его желаниям и чувствам. Он убегает, а вы догоняете, ошибочно принимая попытки от вас отвязаться за кокетство или соблазнение. Как навязчивая липучка, от которой невозможно оторваться, как бы ни обидно звучало такое сравнение. Человека надо уважать! Снимите с головы корону и перестаньте мнить себя центром земли.

Как только вы остановите попытки догнать свою любовь, отлипните от человека и займетесь делами насущными (только по-настоящему), вашим обществом перестанут тяготиться, самоуважение вновь восстановится, может даже, вас рассмотрят заново. Если вы отпустите контроль, человек выдохнет с облегчением, надышится полученной свободой, а затем начнет скучать. Кто знает, какой оборот примет данная история, если только вы не слишком его достали. Но в любом случае придется отрываться, перенаправлять внимание на себя и свои интересы. Хватит липнуть и раздражать!

3 шаг. Читать мантры «я обычная» и «моя история не нова»

Еще один пункт, который вынуждает вас кипеть в котле собственных неразделенных чувств – это страх упустить свой шанс, никогда больше не испытать подобных чувств. Клиенты в таких ситуациях говорят: «А вдруг это тот самый? Я не могу его потерять…» Либо: «Это последний шанс на счастье и я должен за него бороться». Как же все-таки глупо. Какой шанс, если человек равнодушен и не испытывает ни-че-го? Насильно влюбить в себя нельзя, так что у вас есть повод напороться только на ненависть. Ну а если рассуждать более глобально: чем это вы такой особенный, что среди миллионов людей не встретите никого себе под стать? Не уж-то слеплены с другого теста, такого особенного, едва ли не золотого…

Разочарую, но тысячи людей вокруг переживали те же чувства и думали те же мысли. Ваша история не уникальна, многие познали вкус безответной любви, а потом влюбились снова и жили весьма счастливо. Признайтесь, это просто попытка защитить сердце от очередного разочарования? Мол, вы такой редкий и избирательный экземпляр, что никто вокруг не сможет больше вас заинтересовать. Их мысли недостаточно философски, тела бездуховны, да и душевная организация не под стать вашей. Проще хранить чистоту одному единственному. И совсем не потому, что вокруг нет никого – ни толпы поклонников, ни зевак, ни прекрасных принцев. Просто вы «особенный».

Мантра «моя история не нова» позволяет разрушить воздушные замки и опустить раздутое эго на землю. Вдруг приходит понимание, что вы – обычный человек, и ваша надуманная «особенность» — попытка оправдать собственную ненужность. Но, может, вместо того чтобы жить в иллюзиях, пора развиваться? Увеличить круг общения, заняться своим телом, имиджем, статусом, привить себе новые навыки? Чем богаче ваш ресурс, чем лучше с самооценкой, тем больше шансов на успех.

Поймите, это сейчас кажется, что мир – зло и шансов нет. Только от вас зависит собственное счастье, и для этого пора снять корону с головы, посмотреть на себя более реалистично. Зачем вам человек, которому вы безразличны, который играет вашими чувствами или шарахается от вас, как от липучки? Неужели вы так себя не уважаете, что готовы любить без взаимности? Подумайте еще раз…

Текст: Flytothesky.ru