Как выбрать кошелек, который будет притягивать деньги?

Вы замечали, что у одних людей деньги не переводятся, а у других они словно убегают из кошелька? Дело в том, что кошелек обладает особой энергетикой, которая может как притягивать деньги, так и отталкивать их. В ваших силах сделать так, чтобы деньги в кошельке не только сохранялись, но и постоянно приумножались. Чтобы в вашем кошельке всегда водились денежки, следует знать некоторые особенности выбора этих аксессуаров.





Итак, кошелек — это жилище для денег. Любое жилище должно быть красивым, просторным и удобным для его обитателей. Соответственно, кошелек, в котором деньги будут хорошо себя «чувствовать» и приумножаться, должен соответствовать этим требованиям.

1. Портмоне должно быть достаточно просторным, чтобы бумажные деньги могли свободно располагаться в нем в расправленном состоянии. Кроме того, бумажные деньги должны храниться отдельно от монет и пластиковых карт. Рекомендуется крупные купюры сложить отдельно от мелких, при этом располагаться они должны лицевой стороной внутрь кошелька.

2. Кошелек предназначен для денег, поэтому хранить в нем старые чеки или фото близких людей не следует. Периодически проверяйте содержимое своего кошелька и выбрасывайте ненужные бумаги.

3. Ваша финансовая успешность во многом зависит от солидности вашего кошелька, поэтому дешевые аксессуары из кожзама или текстиля лучше не покупать. Притягивать денежную энергию может только натуральный материал, поэтому лучшим выбором станут кошельки из натуральной кожи с матовой, глянцевой или лаковой поверхностью. Материал кошелька должен подчеркивать его солидность и респектабельность, чтобы деньги захотели поселиться в таком жилище.

4. Важным моментом выбора денежного кошелька является выбор его расцветки. Считается, что деньги предпочитают оттенки металла и земли, поэтому наиболее подходящими для кошельков будут серебристые, золотистые, черные и коричневые оттенки. Денежную энергию привлечет также красный цвет и его оттенки. А вот цвета воды для кошельков не подходят: из аксессуаров голубых, синих и зеленых оттенков деньги будут вытекать, подобно ручейку.

5. Никогда не берите кошельки в долг. Если вы не накопили пока денег на качественный кожаный кошелек, то купите стильный аксессуар из искусственного материала, но ни в коем случае не ходите с рваным. Потрепанный кошелек выглядит неэстетично и, кроме того, деньги в нем задерживаться не будут, так как такое жилище несет энергию бедности.

6. Покупать кошелек необходимо в хорошем настроении. Выбрав кошелек, подержите его в руках, раскройте и внимательно осмотрите изнутри и снаружи. Если аксессуар вызовет у вас положительные эмоции и согреет руки теплом, значит ваш выбор верный. В купленное портмоне положите бумажную купюру, чтобы она еще притягивала к себе деньги.

7. В кошелек можно положить денежные талисманы, которые будут притягивать удачу и богатство. Это может быть денежная купюра процветающего государства или китайские монетки, связанные красной нитью.

Наведите порядок в своем кошельке и правильно разложите все деньги. Если старый кошелек пришел в негодность — обязательно купите новый качественный и красивый кошелек. Начните с уважением относиться к деньгам и вы увидите, как ваши финансовые дела наладятся и пойдут вверх!

Текст: Flytothesky.ru