Чему мы можем поучиться у японцев?

Только тот, кто долго живет в чужой стране, начинает по-настоящему понимать ее культуру. Другой образ жизни накладывает отпечаток на поведение человека, а иногда и меняет его философские и эстетические взгляды. Люди, которые длительное время жили в Японии, отмечают, что некоторые особенности японского образа жизни заставили их изменить отношение к миру и научили многим вещам.





Вежливость превыше всего

В Японии важную роль играет смирение и укрощение своего «эго», так как на первом месте всегда стоит общая гармония.

Не кричать в общественном месте, соблюдать установленные правила и спокойно ожидать своей очереди – это неотъемлемые правила, которые быстро перенимают иностранцы.

Вы можете сохранять свою индивидуальность в увлечениях, но должны уважительно относиться к интересам других и думать, как ваша позиция может повлиять на общество в целом. Толерантное отношение проявляется и к чужой культуре. Япония много веков была изолирована от остального мира, поэтому здесь много обычаев, которые сильно отличаются от западных традиций. Если ваши привычки не противоречат закону и не угрожают общественному порядку, к ним будут относиться с пониманием. Доброжелательность и хорошие манеры у местных жителей в крови.





Отношение к миру

Изучение японского языка помогает прояснить многие аспекты образа жизни японцев. Понятие «ichinichi ichizen» («один день, одно доброе дело») означает, что человек должен ежедневно сделать что-то хорошее, даже если это будет самая незначительная вещь, например, кормление птиц.

Фраза «Ичиго итиэ» означает, что встреча с любым человеком и при любых обстоятельствах представляет собой уникальный опыт, за который надо быть благодарным судьбе.





«Икигай» — это «цель и смысл жизни».

Многие японские принципы берут свое начало в дзен-буддизме. К ним относятся:

«infograp» (высшая цель), WA (гармония), ваби саби (быстротечность и несовершенство).

В то же время в Японии не навязывают какую-либо конкретную религию. Нравственность отделена от богословия. Главное для каждого человека – быть чистым душой и внимательным к другим.

Текст: Flytothesky.ru