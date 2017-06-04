6 самых распространенных ошибок начинающих предпринимателей и как их можно избежать

Человек, который хоть раз в жизни начинал свой бизнес, наверняка расскажет вам, как это тяжело. Сначала вы должны создать жизнеспособный продукт или услугу, а затем найти свою нишу на рынке и целевую аудиторию, готовую этот продукт покупать. Следующим шагом является увеличение масштабов вашего бизнеса и принятие решений, от которых зависит будущее вашей компании. К сожалению, большинство начинающих бизнесменов грешат тем, что при создании бизнеса у них нет не только бизнес-плана, у них нет даже схемы поэтапных действий. Кроме того, многие из них не отдают себе отчёт, что до начала получения какой-либо существенной прибыли пройдёт не один год. Предприниматели набивают собственные шишки, учатся на своих неудачах и ошибках, и только потом начинают понимать (да и то не все) принципы ведения успешного бизнеса.





Ошибки обычно являются стандартными и весьма распространёнными; на самом деле они неизбежны и даже полезны, поскольку дают вам возможность превратиться в осторожного и мудрого предпринимателя. Одни неправильные решения быстро фиксируются и устраняются, а другие могут стоить вам драгоценного времени и денег. Нижеприведённые советы подскажут, как избежать шести наиболее распространенных ошибок, которые обычно допускают бизнесмены при запуске и развитии своего дела.

1. Тщательно и аккуратно подходите к анализу получаемой информации

Не бойтесь обратиться за советом к надежным наставникам, друзьям или знакомым. Обратная связь является ценным инструментом для стартапов, особенно когда она исходит от опытного владельца бизнеса на вашем рынке или в вашей отрасли. Однако будьте осторожны. Даже советчики с хорошими намерениями могут ввести в заблуждение и отчасти сбить с толку предпринимателей-новичков. Слишком много советов может привести к аналитическому параличу. Дайте себе время, чтобы принять важные решения, но не затягивайте, иначе вы рискуете упустить шансы или просто топтаться на месте. Вы можете исправить ошибку, но вы не можете добиться успеха, если вы не рискнёте действовать.

2. Задавайте вопросы своему потребителю (клиенту)

Обратная связь, особенно в начале, помогает усовершенствовать или адаптировать ваш продукт или услугу. Иногда то, что вы считаете отличной идеей, просто не находит отклика на рынке и не вызывает интерес у потребителей. Если вы будете задавать вопросы своим клиентам и выяснять, что им необходимо, то у вас появится шанс подстроиться под их потребности и нужды, а значит успешно реализовывать свою продукцию. Просто запомните: клиенты должны быть уверены в том, что они получат именно то, что они хотят. Перед тем как запустить новую программу, продукт, услугу или презентацию, сначала протестируйте их с небольшой группой потребителей.

3. Пользуйтесь любой возможностью построения широкой сети контактов

Важно не то, кого знаете вы, а то, кто знает вас. Ваш график может быть расписан по секундам от восхода до заката, но даже 30 минут, ежедневно уделяемых на создание сети полезных связей, знакомств и контактов окупится в долгосрочной перспективе. Быть на слуху и на виду – это первое правило нетворкинга. Начиная своё дело, познакомьтесь и вступите во все общественные и деловые клубы и ассоциации вашего региона (района). Именно оттуда и начинает расти список корпоративных контактов. Поначалу это, возможно, немного дискомфортно, но подобные контакты в будущем сослужат вам неплохую службу. Для того чтобы продвигать свой бизнес, нужно уметь показать себя и разглядеть нужных вам людей.

4. Старайтесь не отвлекаться и умейте сосредоточиться

Скорее всего, у вас, как и у большинства предпринимателей, идей больше, чем возможностей для их реализации. Не попадитесь в ловушку «блестящей идеи». Вы рискуете полностью отвлечься на неё и упустить из вида свой основной бизнес. Вместо этого заведите журнал или папку для хороших идей. Пишите свои долгосрочные и краткосрочные цели на доске или флипчарте, чтобы они были ежедневно перед глазами. Периодически просматривайте свой список и думайте над тем, какие идеи заслуживают немедленной реализации, а какие могут быть отложены на будущее.

5. Нанимайте нужных людей и увольняйте ненужных

Решения о найме и заполнении вакансий являются одними из самых сложных. Они, кстати, требуют больше всего времени для обдумывания. Дважды подумайте о найме близких друзей и родственников, если только они не исключительные и уникальные специалисты. Многие личные отношения могут осложниться или вообще разрушиться под воздействием сложных рабочих ситуаций. Убедитесь в том, каждый новый сотрудник имеет соответствующую квалификацию и навыки, что он хочет учиться и понимает нюансы рабочей этики. Можно рассмотреть вопрос о найме людей, сильные стороны и достоинства которых нивелируют ваши слабые стороны и недостатки. Если сотрудники не оправдывают ваши ожидания, предоставьте им обучение или решительно с ними расставайтесь.

6. Всегда реагируйте оперативно и держите свое слово

Если вы не в отпуске, старайтесь моментально реагировать на любую голосовую и электронную почту. Даже если вы не можете незамедлительно принять меры по тому или иному запросу, просто хотя бы уведомьте человека о том, вы получили его сообщение. Если вы не укладываетесь в сроки или забыли перезвонить, не стыдитесь и не бойтесь извиниться за сложившуюся ситуацию. Когда вы обещаете что-либо своим клиентам или коллегам, всегда держите свое слово. Сделайте все возможное, чтобы поддерживать свою репутацию ответственного и надежного предпринимателя.

Текст: Flytothesky.ru