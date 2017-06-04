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Задача на логику: составьте верное равенство из этих цифр

05.06.2017 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Предлагаем читателям Flytothesky.ru справиться с очередной логической задачей. Перед вами пять цифр: 2, 2, 2, 2 и 9. Ваша задача поставить предложенные знаки так, чтобы получилось верное равенство. Объединять цифры между собой нельзя. Готовы? Тогда приступайте!

Задача на логику: составьте верное равенство из этих цифр

 
 
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Предлагаем читателям Flytothesky.ru справиться с очередной логической задачей. Перед вами пять цифр: 2, 2, 2, 2 и 9. Ваша задача поставить предложенные знаки так, чтобы...

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