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Задача на логику: составьте верное равенство из этих цифр
05.06.2017 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Предлагаем читателям Flytothesky.ru справиться с очередной логической задачей. Перед вами пять цифр: 2, 2, 2, 2 и 9. Ваша задача поставить предложенные знаки так, чтобы получилось верное равенство. Объединять цифры между собой нельзя. Готовы? Тогда приступайте!
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Предлагаем читателям Flytothesky.ru справиться с очередной логической задачей. Перед вами пять цифр: 2, 2, 2, 2 и 9. Ваша задача поставить предложенные знаки так, чтобы...
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