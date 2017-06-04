Задача на логику: составьте верное равенство из этих цифр

Предлагаем читателям Flytothesky.ru справиться с очередной логической задачей. Перед вами пять цифр: 2, 2, 2, 2 и 9. Ваша задача поставить предложенные знаки так, чтобы получилось верное равенство. Объединять цифры между собой нельзя. Готовы? Тогда приступайте!



