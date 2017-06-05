Ваши жесты расскажут больше…

Язык жестов — самый древний в мире, но всерьез изучением «боди-лэнгвиджа» ученые занялись лишь в 70-х годах ХХ ст. Стоит отметить, что в данной области ученым удалось достичь значительных успехов: они научились расшифровывать примерно 1000 бессловесных человеческих знаков и жестов. Известно, что примерно 35% информации мы получаем из словесного общения с человеком, зато остальные 65% — это жесты и мимика, а также тон голоса и интонации!





Жесты существуют общие для обоих полов, однако есть жесты отдельно специфические женские и мужские.

Так, присущее исключительно женщинам поправление волос во время разговора с мужчиной указывает на ее кокетство, сексуальную заинтересованность в нем и заигрывание. Еще один из женских «говорящих» сексуальных жестов — прокручивание женщиной колечка на пальце или браслета на запястье. Этот жест также свидетельствует об интересе и кокетстве женщины.

Мужчины также невольно выдают сексуальную заинтересованность собственными жестами. Например, характерным признаком интереса и влечения в разговоре с женщиной является прикосновение мужчины к своему галстуку, а также его самоуверенная поза с широко поставленными ногами.

Общим для женщин и мужчин признаком искренности можно считать жестикуляцию ладонью, открытой к собеседнику. Еще один характерный для обоих полов жест — скрещенные руки на груди — символизирует попытку закрыться. Это своеобразная защитная реакция от внешнего мира (собеседника). Причем, если в скрещенных руках ладони открыты — значит человек уверен в собственной правоте и занимает твердую позицию, если же ладони сжаты в кулак — это скрытый знак враждебности. Если человек в процессе разговора прикасается руками к лицу (чаще к носу) — это очень часто является свидетельством его неправдивости.

Жесты рук являются самыми явными, «говорящими» и интересными. Так, интенсивное потирание ладоней означает предвкушение чего-то приятного. «Перст указующий» является характерным командным жестом настроенного агрессивно человека.

Прикосновение рукой к кончику уха — знак того, что человек выслушал собеседника и теперь хочет сам высказаться. Палец в уголке рта указывает на угнетенное состояние и требующуюся поддержку. Прикрывание рукой рта во время разговора в некоторых случаях указывает на произносимую неправду. Заложенные за спину руки являются свидетельством наличия у человека чувства превосходства над другими. Это так называемая «королевская» поза.

Еще один интересный жест — пальцы, сложенные домиком. Это жест человека, знающего, чего он хочет от жизни, уверенного в себе. Когда пальцы рук сцеплены — человек желает скрыть свое неодобрение, негативное отношение к происходящему и разочарование.

То, как человек курит, также может рассказать кое-что о нем: частое сбрасывание пепла показывает, что человек нервничает или пребывает в угнетенном состоянии. Если курящий выпускает струю дыма вверх, запрокидывая голову, он — несомненный лидер, желающий показать превосходство окружающим. Если же струя дыма выпущена вниз — человек скрытный, неуверенный в себе, угнетенный.

Очки и то, что с ними проделывают, — отдельная интересная тема. Если очки спущены на кончик носа — это свидетельствует о скрытой или явной агрессии. Находящаяся во рту дужка очков говорит о задумчивости и желании человека побыть наедине с собой. Предшествующее разговору протирание очков перед речью свидетельствует о том, что собеседник требует внимания к своим словам.

Интересный факт: женщинам лучше, чем мужчинам, удается разгадывание жестов (та самая пресловутая «женская интуиция»). Кстати, большинство жестов передаются по наследству. Подмечено, что чем выше статус и развитие человека, — тем лучше он владеет собой и меньше жестикулирует.

Обучаться языку жестов можно где угодно — в метро, в компании друзей, на работе и дома. Просто присмотритесь внимательно к поведению окружающих и их жесты вам скажут зачастую гораздо больше, чем слова.

Текст: Flytothesky.ru