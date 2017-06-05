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Как остановить поток негативных мыслей?
05.06.2017 21:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Когда вы начнете обращать внимание на то, что думаете, то поймете, насколько часто отравляете себе жизнь негативными мыслями. Зачем истощать себя морально и физически, если можно сосредоточиться на любви и позитиве?
Беспокойство и негативное мышление очень быстро превращается в привычку, которая с годами укореняется. Но, как и любую привычку, ее можно изменить. Для этого надо следить за собой и прерывать цикл подобных мыслей, переключаясь на какое-нибудь дело. Вот несколько способов, которые вернут вас в «нужное русло»:
1. Похвалите себя.
Вспомните, какой вкусный пирог вы недавно испекли, или как хорошо потренировались в спортивном зале. Есть хороший прием, который поможет быстро оживить воспоминания: ведение «дневника достижений». Маленькие победы имеют тенденцию стираться из памяти, поэтому пишите в дневнике о каждом завершенном деле. Кроме того, в процессе письма в голову часто приходят весьма полезные идеи.
2. Говорите комплименты.
Найдите способ поощрить тех, с кем вы сталкиваетесь, и сказать что-то доброе. Может, «голая» правда и будет кому-то полезной, но речь не о них, а о вас и о вашем душевном состоянии. Никто еще не жалел о том, что сказал кому-то комплимент. Чаще всего люди жалеют о своей несдержанности и грубости.
3. Сделайте 15 приседаний.
Во время приседаний или упражнений с гантелями очень трудно продолжать сокрушаться о своей «никчемной жизни». А после этого вы будете удивлены, насколько увеличится ваша энергия.
4. Вспомните того, кто всегда вас вдохновлял.
Запишите на бумаге цитату, которая вам понравилась больше всего, и повесьте ее на холодильник. Обращайтесь к ней постоянно, пока она не войдет в подсознание.
5. Выслушайте другого человека.
Вы не представляете, сколько людей, находящихся рядом с вами, хотят о чем-нибудь рассказать. В конце концов, пообщайтесь в чате, хотя это и не лучший вариант. Главное – услышать другого человека, а не думать о своих проблемах. Фредерик Коллинз говорил, что есть два типа людей: те, кто заходят в комнату со словами «Ну, вот и я!», и те, кто говорит: «Ах, вот вы где».
6. Выпейте стакан чистой воды.
Вывод токсинов улучшает физическое состояние, от которого сильно зависит и наше психическое здоровье.
7. Если есть возможность, посмотрите комедию.
Почитайте анекдоты и юмористические рассказы. Поищите что-то смешное. Не воспринимайте жизнь слишком серьезно. Четырехлетний еврейский мальчик выжил в Бухенвальде только потому, что его отец внушил ему относиться ко всему, как к игре.
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Когда вы начнете обращать внимание на то, что думаете, то поймете, насколько часто отравляете себе жизнь негативными мыслями. Зачем истощать себя морально и...
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