Как остановить поток негативных мыслей?

Когда вы начнете обращать внимание на то, что думаете, то поймете, насколько часто отравляете себе жизнь негативными мыслями. Зачем истощать себя морально и физически, если можно сосредоточиться на любви и позитиве?





Беспокойство и негативное мышление очень быстро превращается в привычку, которая с годами укореняется. Но, как и любую привычку, ее можно изменить. Для этого надо следить за собой и прерывать цикл подобных мыслей, переключаясь на какое-нибудь дело. Вот несколько способов, которые вернут вас в «нужное русло»:

1. Похвалите себя.

Вспомните, какой вкусный пирог вы недавно испекли, или как хорошо потренировались в спортивном зале. Есть хороший прием, который поможет быстро оживить воспоминания: ведение «дневника достижений». Маленькие победы имеют тенденцию стираться из памяти, поэтому пишите в дневнике о каждом завершенном деле. Кроме того, в процессе письма в голову часто приходят весьма полезные идеи.

2. Говорите комплименты.

Найдите способ поощрить тех, с кем вы сталкиваетесь, и сказать что-то доброе. Может, «голая» правда и будет кому-то полезной, но речь не о них, а о вас и о вашем душевном состоянии. Никто еще не жалел о том, что сказал кому-то комплимент. Чаще всего люди жалеют о своей несдержанности и грубости.

3. Сделайте 15 приседаний.

Во время приседаний или упражнений с гантелями очень трудно продолжать сокрушаться о своей «никчемной жизни». А после этого вы будете удивлены, насколько увеличится ваша энергия.

4. Вспомните того, кто всегда вас вдохновлял.

Запишите на бумаге цитату, которая вам понравилась больше всего, и повесьте ее на холодильник. Обращайтесь к ней постоянно, пока она не войдет в подсознание.

5. Выслушайте другого человека.

Вы не представляете, сколько людей, находящихся рядом с вами, хотят о чем-нибудь рассказать. В конце концов, пообщайтесь в чате, хотя это и не лучший вариант. Главное – услышать другого человека, а не думать о своих проблемах. Фредерик Коллинз говорил, что есть два типа людей: те, кто заходят в комнату со словами «Ну, вот и я!», и те, кто говорит: «Ах, вот вы где».

6. Выпейте стакан чистой воды.

Вывод токсинов улучшает физическое состояние, от которого сильно зависит и наше психическое здоровье.

7. Если есть возможность, посмотрите комедию.

Почитайте анекдоты и юмористические рассказы. Поищите что-то смешное. Не воспринимайте жизнь слишком серьезно. Четырехлетний еврейский мальчик выжил в Бухенвальде только потому, что его отец внушил ему относиться ко всему, как к игре.

Помните, что в мире нет постоянства и совершенства. Цените то, что у вас есть сейчас. Не позволяйте себе углублять проблему и спросите себя, не слишком ли много внимания вы ей уделяете. Безмятежность не имеет ничего общего с равнодушием: это способность не придавать значения мелочам.

Текст: Flytothesky.ru