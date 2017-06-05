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Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке
06.06.2017 01:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
Небезразличная девушка заметила енота, попавшего в беду, и немедленно вызвала спасателей. Бедняга ухитрился застрять головой в канализационной решетке. Один телефонный звонок фактически спас животному жизнь.
Еноту не повезло, и он застрял в решетке.
Если бы не девушка, которая заметила енота, кто знает, что могло бы случиться с беднягой.
Девушка немедленно вызвала спасателей.
Она позвонила в Общество по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA) из города Веллэнд, Онтарио.
Сотрудники SPCA сняли всю спасательную операцию на камеру.
Голова енота застряла в одном из квадратных отверстий, а его крошечные ножки торчали из другого квадратного отверстия.
Когда сотрудники SPCA прибыли на место, енот все еще находился в том же застрявшем положении.
Но он отчаянно пытался вырваться.
Сотрудники SPCA сразу же начали работать.
На этих кадрах видно, как бедное животное пытались освободить разными инструментами.
Сначала решили снять решетку.
В ход пошли ломы, гидравлические ножницы и даже кувалда.
Инструменты не очень помогли, и в итоге пришлось применять физическую силу.
«Мы просто протолкнули голову енота обратно», – сказал один из спасателей.
Когда енота вынули из решетки, его сразу же отвезли в ветеринарную клинику.
Там енота осмотрели на предмет серьезных травм.
Оказалось, что пушистик в абсолютном порядке.
После визита в клинику сотрудники SPCA выпустили енота в поле.
Еноты часто используют туннели канализационных систем как способ передвижения.
Тем не менее, абсолютно непонятно, как именно этот енот застрял в квадратной дыре решетки.
Если бы никто не заметил страдальца, то енот бы умер от голода.
«Иногда они так отчаянно пытаются высвободиться, что рискуют задохнуться».
Слава богу, что енота увидели и оказали ему помощь!
В конце концов, животные – это тоже живые существа, которым нужна помощь в сложных ситуациях.
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Небезразличная девушка заметила енота, попавшего в беду, и немедленно вызвала спасателей. Бедняга ухитрился застрять головой в канализационной решетке. Один...
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