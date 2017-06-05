Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Небезразличная девушка заметила енота, попавшего в беду, и немедленно вызвала спасателей. Бедняга ухитрился застрять головой в канализационной решетке. Один телефонный звонок фактически спас животному жизнь.

Еноту не повезло, и он застрял в решетке.

Если бы не девушка, которая заметила енота, кто знает, что могло бы случиться с беднягой.





Девушка немедленно вызвала спасателей.

Она позвонила в Общество по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA) из города Веллэнд, Онтарио.





Сотрудники SPCA сняли всю спасательную операцию на камеру.

Голова енота застряла в одном из квадратных отверстий, а его крошечные ножки торчали из другого квадратного отверстия.





Когда сотрудники SPCA прибыли на место, енот все еще находился в том же застрявшем положении.

Но он отчаянно пытался вырваться.





Сотрудники SPCA сразу же начали работать.

На этих кадрах видно, как бедное животное пытались освободить разными инструментами.





Сначала решили снять решетку.

В ход пошли ломы, гидравлические ножницы и даже кувалда.





Инструменты не очень помогли, и в итоге пришлось применять физическую силу.

«Мы просто протолкнули голову енота обратно», – сказал один из спасателей.





Когда енота вынули из решетки, его сразу же отвезли в ветеринарную клинику.

Там енота осмотрели на предмет серьезных травм.





Оказалось, что пушистик в абсолютном порядке.

После визита в клинику сотрудники SPCA выпустили енота в поле.





Еноты часто используют туннели канализационных систем как способ передвижения.

Тем не менее, абсолютно непонятно, как именно этот енот застрял в квадратной дыре решетки.





Если бы никто не заметил страдальца, то енот бы умер от голода.

«Иногда они так отчаянно пытаются высвободиться, что рискуют задохнуться».





Слава богу, что енота увидели и оказали ему помощь!





В конце концов, животные – это тоже живые существа, которым нужна помощь в сложных ситуациях.

Текст: Flytothesky.ru