ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

06.06.2017 01:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Небезразличная девушка заметила енота, попавшего в беду, и немедленно вызвала спасателей. Бедняга ухитрился застрять головой в канализационной решетке. Один телефонный звонок фактически спас животному жизнь.

Еноту не повезло, и он застрял в решетке.

Если бы не девушка, которая заметила енота, кто знает, что могло бы случиться с беднягой.

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Девушка немедленно вызвала спасателей.

Она позвонила в Общество по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA) из города Веллэнд, Онтарио.

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Сотрудники SPCA сняли всю спасательную операцию на камеру.

Голова енота застряла в одном из квадратных отверстий, а его крошечные ножки торчали из другого квадратного отверстия.

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Когда сотрудники SPCA прибыли на место, енот все еще находился в том же застрявшем положении.

Но он отчаянно пытался вырваться.

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Сотрудники SPCA сразу же начали работать.

На этих кадрах видно, как бедное животное пытались освободить разными инструментами.

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Сначала решили снять решетку.

В ход пошли ломы, гидравлические ножницы и даже кувалда.

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Инструменты не очень помогли, и в итоге пришлось применять физическую силу.

«Мы просто протолкнули голову енота обратно», – сказал один из спасателей.

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Когда енота вынули из решетки, его сразу же отвезли в ветеринарную клинику.

Там енота осмотрели на предмет серьезных травм.

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Оказалось, что пушистик в абсолютном порядке.

После визита в клинику сотрудники SPCA выпустили енота в поле.

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Еноты часто используют туннели канализационных систем как способ передвижения.

Тем не менее, абсолютно непонятно, как именно этот енот застрял в квадратной дыре решетки.

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Если бы никто не заметил страдальца, то енот бы умер от голода.

«Иногда они так отчаянно пытаются высвободиться, что рискуют задохнуться».

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Слава богу, что енота увидели и оказали ему помощь!

Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

В конце концов, животные – это тоже живые существа, которым нужна помощь в сложных ситуациях.Спасение енота, застрявшего в канализационной решетке

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Небезразличная девушка заметила енота, попавшего в беду, и немедленно вызвала спасателей. Бедняга ухитрился застрять головой в канализационной решетке. Один...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Милые шапки для травмированного козленка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика