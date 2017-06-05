Милые шапки для травмированного козленка

Этому крошке-козленку неопытный ветеринар сжег роговые бугорки.

Лиэнн Лоричелла, основатель организации Goats of Anarchy , которая спасает и реабилитирует козлят и коз, говорит: «Я была неимоверна зла и очень расстроена. Это просто милый маленький козленок, а ему изуродовали голову».





Козленку Лоусону было всего полторы недели, когда Лиэнн нашла его. Кроме того, малыш уже родился с проблемами: у него недоразвиты задние ножки, и скорее всего их нужно будет ампутировать. После этого Лоусону придется научиться передвигаться с помощью специальной тележки.

Лиэнн рассказывает, что бывшая хозяйка Лоусона знала, что ему потребуется особый уход, поэтому она обратилась к ней и они договорились, что Лиэнн заберет козленка.





Но до этого бывшая хозяйка носила Лоусона к ветеринару для осмотра и консультации, и ветеринар убедил её прижечь малышу роговые бугорки.

«Этот ветеринар убедил ее, что такую процедуру проводят всем козлятам, – говорит Лиэнн. – Но он оказался плохим специалистом и сжег козленку голову».





Прижигание роговых бугорков является обычной практикой удаления рогов у козлят, чтобы в дальнейшем они не бодались.

Лиэнн считает, что в этой процедуре нет необходимости, не говоря уж о том, что это жестоко и очень болезненно: «В рожках много кровеносных сосудов, и это помогает козлам регулировать температуру своего тела. Если удалить рога, то животным будет сложнее переносить жару и холод».





Теперь Лоусон живет у Лиэнн и вполне счастлив. Однако его травмированная голова все еще выглядит грустно, поэтому Лиэнн решила наряжать козленка в милые шапки и шляпы.

«У него очень искалечена макушка, поэтому мне бы хотелось её прикрыть, чтобы Лоусон выглядел как милый маленький козленок».









Шерстка на голове Лоусона начала отрастать, но Лиэнн думает, что заживление займет несколько месяцев. А пока она подбирает козленку милые летние шляпки.

Текст: Flytothesky.ru