Справка Sputnik: легкая промышленность Беларуси

В коротком обзоре Sputnik анализирует состояние отечественного легпрома – как государственного, так и частного сектора, вспоминает об основных игроках рынка и дает советы, как поздравить работников отрасли с профессиональным праздником, который отметят 11 июня.

Легкая промышленность Беларуси насчитывает более 2,2 тысячи компаний – как государственной, так и частной формы собственности. При этом за последние десять лет число частных организаций легпрома постоянно растет, и сегодня примерно 85% компаний и фабрик – это частные организации.

Самый крупный игрок

Крупные компании легпрома входят в концерн "Беллегпром", объединяющий более 100 предприятий, которые производят 80% всей продукции легкой промышленности. Помимо производственных предприятий, у концерна есть собственные торговые структуры, в том числе за пределами страны.

Как отмечается в утвержденной правительством программе развития легкой промышленности на период до 2020-го, за 2011-2015-е организациями, входящими в состав концерна, произведено продукции на сумму 6,5 миллиардов долларов, в том числе в 2015-м объем производства составил 0,9 миллиардов долларов.

Продукция концерна "Беллегпром" в 2015-м экспортировалась в 58 стран мира, включая страны Западной Европы и США. Основным регионом для предприятий легкой промышленности при осуществлении экспорта является Россия, на долю которой приходится более 72% от общего объема экспорта.

Нашу продукцию легпрома ценят за высокое качество и безопасность. В основном на экспорт поставляются швейные изделия, обувь, трикотаж, кожевенные товары, хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и синтетические ткани, ковры, льняная и объемная пряжа.

Белорусские предприятия легпрома на протяжении последних десяти лет активно занимаются модернизацией оборудования, поскольку на абсолютном большинстве крупных предприятий оно изношено и морально устарело.

За 2011-2015 предприятия "Беллегпрома" инвестировали в основной капитал более 4 триллионов рублей инвестиций, что позволило снизить износ оборудования до 46%, хотя еще в 2006-м этот показатель составлял почти 85%: для легпрома – хорошие показатели.

За эти годы удалось многое сделать на таких крупнейших предприятиях легпрома, как Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, ОАО "Моготекс", модернизировать производство гардинного полотна в ОАО "Лента", свое развитие получили такие предприятия, как ОАО "Витебские ковры", Оршанский льнокомбинат. Многое было сделано и в ОАО "Камволь", хотя этот проект так и не удалось реализовать до конца.

Легпром Беларуси: шоки, риски и угрозы

Легкая промышленность Беларуси оказалась по многим причинам чувствительной к внешним шокам и рискам. Из-за падения спроса на внешних рынках, в том числе в России и Украине, многие предприятия отрасли испытывали проблемы со сбытом и в 2015-2016-е были вынуждены приостанавливать производство или останавливать часть мощностей. Эта проблема была характерна в основном для частных белорусских компаний, в том числе и для ведущего в СНГ производителя женского белья ЗАО "Милавица".

Кроме того, для отечественного легпрома по-прежнему характерна большая доля импортного сырья, фурнитуры и комплектующих. Плавная девальвация белорусского рубля не способствует решению этого вопроса, а успехов в импортозамещении добиться пока не удалось.

Еще одной проблемой специалисты называют вступление России в ВТО. С тех пор, как РФ стала членом этой организации, снизились импортные пошлины на ряд товаров. Обострилась проблема сбыта и после того, как упростился порядок ввоза физлицами товаров для личного пользования с созданием Таможенного союза, а затем и ЕАЭС.

Еще одну угрозу белорусскому легпрому представляют собой белорусские индивидуальные предприниматели, торгующие одеждой и обувью в основном импортного производства.

По оценке ЕЭК, нелегальный рынок продукции легпрома государств – членов ТС и ЕЭП составляет около двух третей общего рынка, формируемого, в том числе нелегально ввезенной и нелегально произведенной на территории ТС и ЕЭП продукцией.

Как отмечается в программе, негативно влияет на конкурентоспособность отрасли изменение формата торговли в связи с приходом на рынок гипермаркетов и торговых сетей. Это как на рынках России, так и в Беларуси, привело к падению популярности у покупателей традиционных магазинов готовой одежды и мелкой розницы. Кроме того, существенную негативную роль играет ассортиментная политика многих сетевых операторов, делающих акцент на реализацию дешевой продукции производителей Средней Азии.

Все это побуждает государство заниматься защитой внутреннего рынка и поддержкой отечественных производителей.

Однако здесь власти сталкиваются как с недостатком средств, так и с дефицитом рабочих и инженерных кадров в легпроме. Сегодня легкая промышленность Беларуси – это одна из отраслей с самым низким уровнем доходов, поэтому престиж специальностей этой сферы постоянно падает. Ежегодно потребность в рабочих кадрах для отрасли составляет две тысячи человек.

Вместе с тем, помимо продолжения модернизации, концерн легпрома рассчитывает и на расширение географии экспорта. В концерне признают, что до 2020 года основным рынком сбыта останутся Россия и другие страны СНГ. Вместе с тем, концерн займется продвижением белорусской продукции на новые перспективные рынки: Бахрейн, Гана, Испания, Ирландия, Ливан, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Таиланд, Тунис.

Что ждет белорусский рынок легпрома?

По оценкам специалистов, до конца 2022-го в Беларуси будет происходить бурный рост ритейла. При этом сетевая торговля одеждой и обувью будет развиваться по тому же типу, что и продуктовый ритейл несколько лет назад.

Торговые сети будут расширяться, мелкие оптовые операторы и розничные торговцы постепенно уйдут в тень. Изменится формат торговли, среди магазинов готовой одежды будут все больше расти так называемые "каскеты" – то есть магазинов, имеющих некоторые признаки бутиков. Развитие сетевой розницы будет идти как за счет собственного развития, так и за счет франчайзинга.

Торговля товарами легпрома будет перемещаться с вещевых рынков к цивилизованным формам – торговые центры, универмаги с широчайшим ассортиментом продукции, специализированные сетевые магазины, фирменные магазины, бутики.

Помимо традиционных вещевых рынков, фирменных бутиков и брендовых и мультибрендовых магазинов будет развиваться продажа через интернет, а также специализированных магазинов для определенных групп потребителей.

С этими вызовами и собирается работать белорусский легпром в ближайшие годы.

Белорусским покупателям предстоит, по ожиданиям специалистов концерна, открыть для себя монобрендовые магазины. Белорусские фирмы начнут больше заниматься выпуском товаров под заказы крупных сетей и под их торговыми марками. В то же время, фирменная торговля также будет развиваться – как и торговля через интернет, создание собственных торговых домов.

Белорусские предприятия намерены тесно сотрудничать с частным сектором во всем, начиная от разработки ассортимента и заканчивая помощью в оформлении сертификатов сбыта продукции.

МВД и армия – мощное подспорье

Не секрет, что львиная доля продукции отшивается белорусскими организациями для так называемые внерыночных заказчиков. Это вещевое имущество для силовых структур Беларуси – МВД и Минобороны, а также форменная одежда для нужд госорганов, организаций государственной и негосударственной формы собственности.

Кроме того, белорусский легпром обеспечивает постельным и столовым бельем, коврами, шторами и другими изделиями государственные и иные структуры – ведомства, бюджетные учреждения, гостиницы, санатории, Белорусскую железную дорогу.

Как поздравить с днем работников легпрома

В 2017-м профессиональный праздник – День работников легкой промышленности — приходится на 11 июня.

Традиционно в этот день принято поздравлять тех, кто работает в организациях, занимающихся пошивом обуви и одежды, производством тканей — всех, кто связан с легпромом.

Sputnik подобрал несколько поздравлений в стихотворной форме, которые будут тепло встречены работниками легкой промышленности 11 июня.

Кто фасоны разные

Воплощает в жизнь

С выкройки бумажной;

Да так, что зашибись?!

Кто все строчки знает

На машинках швейных?

Кто нам кнопки ставит

На штанах затейливых?

Кто стирает и утюжит?

Кто нам обувь шьет?

Тот в промышленности служит

Под названьем — легкая.

***

Нам легкая промышленность

Пальто и брюки шьет,

Растет и фабрик численность,

Трудягам их — почет!

Стоять не очень просто ведь

У ткацкого станка,

Пусть труд облегчится их впредь,

И станет жизнь легка!