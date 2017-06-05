Звезды, которых анорексия не обошла стороной

Немало времени и сил у женщин занимает уход за собой, часто сюда относится и следование какой-либо диете. Звезды шоу-бизнеса, имеющие больше средств и возможностей, чем обычные люди, нередко в стремлении к идеалу доводят себя до критического состояния. Некоторые известные женщины настолько изнурили себя диетами, что теперь, кажется, имеют только кожу и кости.

Анджелина Джоли





Филантроп и великолепная актриса, известная по многим фильмам, уже довольно давно выглядит слишком худой и изможденной. Считается, что причинами такому состоянию послужили болезни, настигшие Джоли после смерти матери, и расставание с Бредом Питтом. Комментариев от самой актрисы касательно ее здоровья получено не было. Каждый выход Анджелины в свет сопровождается обсуждениями в СМИ того, сколько килограмм еще она потеряла и насколько хуже стала выглядеть.

Мэри-Кейт Олсен





Актриса, любимая многими благодаря ее ролям в детских и подростковых фильмах, начала резко худеть из-за тяжелого гастрольного графика и расставания с сестрой-близняшкой. Теперь одна из сестер Олсен уже слабо похожа на красивую девушку из кино: глаза на похудевшем лице кажутся слишком большими, скулы чересчур выделяются, волосы потускнели и поредели. Популярность, завоеванная в молодом возрасте, имела последствия в виде большого количества работы и жизни отдельно от близнеца. Поскольку раньше сестры никогда не расставались, психика Мэри-Кейт не выдержала. Ее отправили в центр реабилитации, где актриса чуть не лишилась жизни из-за анорексии.

Виктория Бекхэм





Западная икона стиля любит придерживаться диет, посещать фитнес-центры, спа-салоны и другими методами следит за собой, однако эта страсть привела ее к измождению, а не подтянутости. Еще в молодости продюсеры посоветовали певице похудеть на пару килограмм, обещав большую популярность. С тех пор цель Виктории – самый маленький размер одежды. Сейчас, имея четверых детей, певица более ответственно относится к своему здоровью, но даже при этом некоторые пристрастия не может побороть и продолжает выглядеть слишком худой.

Николь Ричи





В детстве и юношестве девушка была довольно упитанной, но, после знакомства с Пэрис Хилтон начала активно сбрасывать вес. За короткое время потеряв 30 килограмм, звезда заболела анорексией. Тогда у нее начались не только проблемы со здоровьем: поклонники начали обвинять Николь в разгульном образе жизни. После этого Ричи смогла восстановиться и вернуть нормальный вес. Сейчас она счастливая мать и жена.

Тори Спеллинг





Известная по «Беверли-Хиллз» актриса в последнее время слишком исхудала. Сбрасывать вес Тори начала после беременности, а вернуть его в норму не пыталась, считая, что имеет нормальную комплекцию. По словам актрисы, она следит за фигурой ради дочери, которая, повзрослев, будет восхищаться матерью.

Текст: Flytothesky.ru