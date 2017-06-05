Трогательный момент: слоны бегут поприветствовать спасенного слоненка





Если у вас когда-либо была собака, тогда вы, вероятно, знаете этот шквал эмоций и море любви, которые собаки обычно проявляют, особенно когда вы возвращаетесь домой после работы или из поездки.

Они так рады видеть вас, что вы начинаете задумываться, почему люди не способны испытывать и искренне проявлять такую любовь.

Однако любовь и забота – это черта, свойственная не только собакам. Открытые проявления привязанности очень распространены в животном мире.

Например, эти слоны спешат к спасенному слоненку, чтобы поприветствовать, пообнимать и потискать его.

Трогательное видео было опубликовано Фондом Save the Elephants, чтобы продемонстрировать людям, насколько слоны – чуткие, заботливые и любящие животные.

Кстати, ученые обнаружили, что слоны обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта.

Нежные гиганты всегда защищают свои собственные закрытые группы, и у них также существует обряд похорон для умерших или погибших собратьев.

Поэтому, если вы считаете, что только у людей есть монополия на сложные эмоции и чувства, то вы ошибаетесь. Потому что слоны полностью нас в этом превзошли.

Текст: Flytothesky.ru