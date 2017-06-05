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Трогательный момент: слоны бегут поприветствовать спасенного слоненка

06.06.2017 15:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Трогательный момент: слоны бегут поприветствовать спасенного слоненка

Если у вас когда-либо была собака, тогда вы, вероятно, знаете этот шквал эмоций и море любви, которые собаки обычно проявляют, особенно когда вы возвращаетесь домой после работы или из поездки.

Они так рады видеть вас, что вы начинаете задумываться, почему люди не способны испытывать и искренне проявлять такую любовь.

Однако любовь и забота – это черта, свойственная не только собакам. Открытые проявления привязанности очень распространены в животном мире.

Например, эти слоны спешат к спасенному слоненку, чтобы поприветствовать, пообнимать и потискать его.

Трогательное видео было опубликовано Фондом Save the Elephants, чтобы продемонстрировать людям, насколько слоны – чуткие, заботливые и любящие животные.

Кстати, ученые обнаружили, что слоны обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта.

Нежные гиганты всегда защищают свои собственные закрытые группы, и у них также существует обряд похорон для умерших или погибших собратьев.

Поэтому, если вы считаете, что только у людей есть монополия на сложные эмоции и чувства, то вы ошибаетесь. Потому что слоны полностью нас в этом превзошли.Трогательный момент: слоны бегут поприветствовать спасенного слоненка

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Если у вас когда-либо была собака, тогда вы, вероятно, знаете этот шквал эмоций и море любви, которые собаки обычно проявляют, особенно когда вы возвращаетесь домой...

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