30 интересных фактов о джинсах

Можно уверенно сказать, что у большинства из нас есть хотя бы одна пара джинсов. А что вы знаете об этой одежде и о джинсовой ткани в целом?





1. Считается, что джинсовая ткань впервые появилась в Генуе еще в 1500 году. Она предназначалась для пошива одежды для итальянских моряков.

2. Хотя итальянцы первыми начали производить эту ткань, сам материал родом из французского города под названием Ним. «Де Ним», что означает «из Нима», отсюда и название – «деним».

3. Слово «джинсы» происходит от слова «Genes» – так французы называют Геную.

4. Деним существует уже не одну сотню лет, но в 1960-х годах люди стали воспринимать джинсовые брюки как символ бунтарства и протеста. Во многие учреждения вход в джинсах был запрещен.

5. Ливай Страусс популяризировал джинсовую ткань в 1870-х годах. Он делал одежду для шахтеров и других представителей рабочего класса, так как сам материал был недорогим.

6. Из одного тюка хлопка можно сделать 225 пар джинсов.

7. Мы привыкли к классическим синим джинсам, но такой цвет дают красители. Кроме того, синий отлично маскирует любую грязь, так как одежда все же предназначалась для рабочих.

8. У среднестатистического американца есть 7 пар джинсов.

9. В 50-х, 60-х и 70-х годах были популярны мешковатые или укороченные джинсы. Сейчас люди предпочитают носить джинсы-скинни. Они изготавливаются путем соединения денима с эластеном, что делает материал более «тягучим».

10. Ливай Страусс, создатель знаменитого бренда Levi’s, никогда не носил свои джинсы. Он был богатым бизнесменом, а джинсы производились для бедных людей.

11. Джинсы не назывались «джинсами» до 1950-х годов – до этого их чаще называли «спецодеждой».

12. В 1936 году к джинсам впервые была пришита этикетка. Это был красный флаг рядом с задним карманом пары Levi’s.

13. Ежегодно производится около 7,5 миллиардов футов джинсовой ткани (1 фут = 30 см).

14. Сейчас существует огромное количество моделей джинсов. Производители экспериментируют с размерами карманов, длиной штанин, посадкой и стилем.

15. Много джинсовой одежды производится в странах третьего мира, хотя в основном её носят люди в западном мире.

16. 20 мая считается днем рождения синих джинсов – день, когда Ливай Страусс запатентовал свою идею.

17. Джинсы фигурируют в известных песнях: Лана Дель Рей и «Blue Jeans» (2012) или Нил Даймонд и «Forever in Blue Jeans» (1979).

18. Порванные джинсы – один из самых модных трендов начала 21 века. На YouTube есть инструкции, как правильно порвать джинсы в домашних условиях.

19. Ежегодно в Америке продается около 450 миллионов пар джинсов.

20. Если вы когда-нибудь задумывались, почему изнанка джинсовой одежды белая, то это потому, что только лицевая сторона окрашивается краской.

21. Некоторым людям не нравятся порванные джинсы, но они, тем не менее, хотят эффекта потертости и поношенности. Бренд Calvin Klein продает и такие джинсы. Для достижения эффекта поношенности используются разные методы, в том числе обработка денима камнями.

22. До 20-го века производители ввозили краситель индиго для окраски денима из Индии. Затем были созданы искусственные красители, поэтому импортный индиго утратил актуальность.

23. Самая старая пара джинсов была найдена в 1998 году в старой шахте. Согласно дате, джинсам «стукнуло» 115 лет.

24. Маленький карман в большом кармане джинсов изначально был предназначен для карманных часов.

25. В 2001 году Джордж Буш решил запретить сотрудникам Овального кабинета носить джинсы.

26. Хотя джинсовая ткань традиционно синяя, в настоящее время её окрашивают в черный, красный и зеленый с помощью искусственных красителей.

27. В 1951 году певцу Бингу Кросби было отказано в предоставлении гостиничного номера, потому что на нем были джинсы. В ответ на это Levi’s выпустил джинсовую куртку специально для певца.

28. Одной из общих «фишек» джинсов Levi’s является прошивка оранжевыми нитками. Такая прошивка начала делаться в тон медным заклепкам на джинсах.

29. Солдаты во время Второй мировой войны носили джинсы в увольнительные, поскольку они были удобными и грязь на них видна не была.

30. Yoshida Kogyo Kabushikikaisha – компания, которая производит 90% молний для джинсов. Инициалы YKK часто можно увидеть на застежках-молниях.

Текст: Flytothesky.ru