22 июня: в этот день гитлеровская Германия напала на СССР

Незадолго до очередной годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ) Sputnik вспоминает историю, хронологию и значение этого страшного для десятков миллионов человек дня.

Как началась Великая Отечественная война

В три часа пять минут утра группа из четырнадцати бомбардировщиков фашистской Германии Ju-88 сбросила двадцать восемь мин близ Кронштадтского рейда. Другая группа направлялась через Финляндию на Ленинград – в этот день для жителей Советского Союза началась Великая Отечественная война.

В полчетвертого утра немецким войскам пришел сигнал "Дортмунд", он сигнализировал начало ударов по советским укреплениями. Бомбардировали ряд городов от Риги до Гродно, Бреста и Севастополя.

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В четыре утра 22 июня начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев приказал открыть огонь по немецким самолетам, которые вторглись далеко в воздушное пространство СССР. Потом контр-адмирал принимал участие во многих наступательных операциях — вплоть до 1944 года.

Примерно в половину шестого утра того же дня Дмитрий Павлов направил командующим 3, 10 и 4-й армиями директиву ответить на военные действия немецкой армии и "действовать по-боевому". В свою очередь МИД Германии направил Наркому иностранных дел СССР Ноту от 21 июня, в которой сообщила о действиях СССР против Германии во время Второй мировой войны и обвинила власти Союза во враждебности.

В ноте говорилось о том, что советское правительство якобы "не следовало договорам, заключенным с Гитлером", а Москва обвинялась в ненависти к национал-социализму. В результате большевизм объявлялся врагом.

СССР узнал о начале войны в полдень

В полдень на советском радио выступил народный комиссар иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов. В своем выступлении он сообщил, что Германия напала на Советский Союз без предъявления каких-либо предварительных претензий.

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Президиум Верховного Совета СССР издал указы о мобилизации уже 22 июня. На следующий день после начала войны была объявлена мобилизация военнообязанных от двадцати трех до тридцати шести лет. Чуть больше, чем через неделю, было уже мобилизовано 5,3 миллиона человек. К этому моменту уже шли бои и гибли люди, а вся огромная страна пыталась понять, что же случилось 22 июня и почему СССР была объявлена война.

Начало войны в Беларуси

Первыми из белорусов приняли удар бойцы Брестской крепости. Штурм Брестской крепости начался одновременно с началом войны, а подвиг защитников рубежа до сих пор вспоминают по всему миру.

К 22 июня 1941 года там располагалось восемь стрелковых и один разведывательный батальоны, два артиллерийских дивизиона, некоторые спецподразделения стрелковых полков и подразделения корпусных частей, множество других формирований – всего не менее девяти тысяч человек военнослужащих.

До сих пор каждый год в Бресте проводят реконструкцию тех сражений, которую организовывает военно-исторический клуб "Гарнизон". Участие в реконструкции сражений в память о погибших и воевавших в крепости принимают порядка пятидесяти военно-исторических клубов и обществ. Проходят в Бресте и траурные мероприятия – местные жители свято чтут память геров-защитников крепости >>

В первый день войны фашисты уничтожили тысячу двести советских самолетов, больше половины было выведено из строя прямо на аэродромах. Но даже в этот день никто еще не знал, какой кровопролитной окажется эта война.

"Мы как раз ждали выпускной вечер. Директор сказал – вот закончится война, соберемся и проведем выпускной. Никто тогда еще не знал, какой тяжелой будет наша война", – рассказал корреспонденту Sputnik ветеран генерал Александр Федорович Фень.

Беларусь и 22 июня 2017 года вспомнит о том, как начиналась война – следите за обновлениями Sputnik.