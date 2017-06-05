Какие ошибки приводят к разрыву отношений?

Любовь, романтика, страсть рано или поздно немного угасают. Им на смену приходят стабильность, спокойствие, размеренная тишина в отношениях. К сожалению, такую идиллию нельзя наблюдать во всех семьях. Некоторые пары рушатся через много лет брака, другие любящие люди расходятся еще молодыми. Какие же ошибки мешают нам создать идеальные отношения?





1. Новоиспеченным супругам или партнерам в любом случае приходится притираться друг к другу, приспосабливаться к иным условиям совместного существования. Взаимных уступок и компромиссов не избежать. Но если в паре будет упрямый человек, который не станет прислушиваться к чужому мнению, то другой просто устанет все время уступать. Такие семейные отношения почти всегда приходят к праху. Многие из нас в романтический период редко обращают внимание на недостатки любимого человека. А некоторые люди абсолютно уверены в том, что рано или поздно смогут изменить своего партнера к лучшему. Речь идет даже не о вредных пристрастиях, а о разнице в темпераменте или о вполне безобидных привычках. К примеру, жене может не нравиться то, что муж смотрит телевизор по ночам. Какой смысл что-то менять в жизни взрослого человека? Но нет! Попытки изменить кого-то имеют место быть и очень часто они приводят к обратному результату. Партнер не меняется, а просто уходит.

2. Почему-то современные люди привыкли все мерить исключительно деньгами. Кто-то обвиняет своего партнера в меркантильности, другие люди искренне полагают, что муж (жена) обязан содержать и баловать любимого человека. Ссоры на тему финансовых отношений способны разрушить даже самый крепкий брак. И зачастую вопросы и недоумения начинаются уже после официального оформления отношений. Почему бы не поговорить о заработке и общих (раздельных) кошельках на начальной стадии?

3. Еще одной роковой ошибкой можно назвать глухое молчание. Брачные отношения не бывают простыми. И нужно уметь высказаться и выслушать своего любимого человека. Пусть взаимное высказывание претензий перерастет в бурную ссору, но люди не замкнутся в себе, не станут копить обиды. А семейные ссоры иногда бывают такими полезными. Что же говорить о бурном примирении? Наконец, к окончательному разрыву может привести публичное унижение. Есть такие люди, которые наедине готовы все сделать для своего партнера. Но в публичном месте в них словно бес вселяется. Человек меняется до неузнаваемости, он начинает унижать своего спутника, при людях демонстрировать неприязнь и выносить семейные проблемы на людской суд. Дома сволочь опять становится нормальной личностью. Кто же выдержит подобное обращение?

Да, любовь требует серьезных жертв. Но не теряйте благоразумия ни при каких обстоятельствах. Все будет отлично!

Текст: Flytothesky.ru