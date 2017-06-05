Хитрая криминальная загадка: произошло убийство или самоубийство?

Перед вами интересная загадка на криминальную тему. Представьте, что вы работаете детективом. Вас вызвали на дело. На месте преступления был обнаружен труп. Окружающая обстановка представлена на иллюстрации. Ваша задача ответить на вопрос: произошло убийство или самоубийство?



