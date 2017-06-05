История происхождения самых популярных в мире десертов

Многие десерты когда-то были редкостным деликатесом, доступным только богатым. Времена меняются, и теперь мы не можем представить себе жизнь без таких маленьких сладких радостей.

1. Заварной крем





Этот крем используется как основа или начинка для ряда десертов, но вполне хорош и как самостоятельное блюдо. Древние римляне впервые обнаружили, что яйца с другими ингредиентами образуют вязкую смесь – так и появился прародитель современного заварного крема. Лакомились кремом и в средние века: в основном им наполняли пироги. А в 1837 году Альфред Берд изобрел порошковый заварной крем – для тех, кому лень его взбивать.

2. Сорбет





Еще в 3000 г. до н.э. люди начали смешивать еду с измельченным льдом. А прототип сорбета появился в Азии и подавался только императорам. Александр Великий любил смешивать снег с медом, а у римского императора Нерона были специальные посланники, которые бегали за снегом, чтобы смешать его с фруктами и соками. Трудность в основном заключалась в поиске льда или снега, потому сорбет древних времен был очень дорогой пищей.

3. Песочное печенье





Представьте себе, что вы можете есть этот масляный, рассыпчатый десерт один или два раза в год. Песочное печенье родом из Шотландии было дорогостоящим удовольствием и роскошью для особых случаев, таких как Рождество и свадьбы. В оставшееся тесто для хлеба обычно добавляли специи и сахар, а затем запекали при низкой температуре до сухого состояния. Затем дрожжи в тесте были заменены на масло, и именно так появилось песочное печенье.

4. Желе





Этот популярный тип десерта любим за свое вкусовое разнообразие и яркие цвета. Это веселый десерт для всех возрастов! Однако история его не совсем эстетична. Итак, производство желатина относится к 15 веку. Это был невероятно медленный процесс вываривания кожи и костей животных. Самые ранние известные рецепты блюд на основе желатина были из вываренных свиных ушей и ног. В то время желатин не использовался для сладких блюд, так как придавал им вкус мяса. Позже люди научились делать желатин безвкусный. В 1845 году некто Питер Купер решил переключиться с производства клея на производство желатиновых десертных смесей. Его рецепт включал сахар, специи, яйца и обработанные лимоны, смешанные с порошкообразным желатином. Так и началась история производства желейных сладостей.

5. Павлова





Десерт, названный в честь балерины – это многослойный шедевр из безе, сливок и свежих фруктов. Первый известный его рецепт относится к 18 веку, а точнее к поварам австрийской династии Габсбургов. Позднее его назвали в честь балерины Анны Павловой, где безе напоминало балетную воздушную пачку. Кстати, за право считаться родиной десерта «Павлова» весьма активно сражаются Австралия и Новая Зеландия, хотя какое это имеет значение? Десерт по-прежнему невероятно популярен и просто очень вкусен.

6. Макароны





Макароны – это хрустящие печенья, склеенные ароматной начинкой (кремом или вареньем). Когда-то итальянские пекари добавили в тесто для печений миндальную муку и таким образом родился макарон! В 1792 году во время Французской революции две монахини, позже известные как «сестры Макарон», пекли и продавали это угощение, чтобы заработать себе на жизнь. Поскольку рецепт макарон продолжал усовершенствоваться, то парижские пекари 19 века пекари начали делать два отдельных печенья одинакового размера и склеивать их. Такими мы и знаем макароны сегодня.

7. Чизкейк





Список вариантов чизкейков бесконечен. Основа может быть сделана из любого печенья. Верхняя часть пирога может быть залита расплавленным шоколадом или украшена яркими фруктами. Однако сегодняшние рецепты немного сложнее, чем первые рецепты чизкейков. Когда-то они делались только из пшеницы, муки, меда и сыра. У чизкейка было более 4000 лет с момента его изобретения в Греции, чтобы усовершенствоваться. А еще он был популярным вариантом свадебного торта. Сейчас же его основным ингредиентом стал сливочный сыр, желательно Филадельфия.

8. Яблочный пирог





Первый задокументированный рецепт яблочного пирога датируется 1381 годом. Дело было в Англии – по рецепту яблоки смешивались с изюмом, инжиром и грушами, а также шафраном. В то время сахар был очень дорогим, а в десерты добавляли мед. К 16 веку рецепты начали улучшаться в плане теста, и весь пирог стал одним сплошным сладким удовольствием.

Текст: Flytothesky.ru