8 мифических вещей, которые действительно существовали

Современные люди очень скептичны по своей природе и не верят в то, что фантастика вполне могла когда-то быть реальностью. Монстры не существуют. Магии не бывает. А Санта Клаус, пасхальный кролик и зубная фея – обычные сказки. Давайте отбросим в сторону скептицизм и рассмотрим мифические вещи и объекты, которые действительно существовали в прошлом.

1. Драконы





Если у нас и есть хоть какие-то доказательства существования драконов, то это только кости древних крокодилов и динозавров. Но назвать их драконами мы не можем: динозавров мы не застали, а крокодилы слишком маловаты для драконов. Но тут появляется существо Мегалания – древний родственник дракона Комодо – который терроризировал аборигенов Австралии. Он вырастал до 8 м и весил до 2 тонн. Его ядовитая слюна обладала противосвертывающим свойством, отчего жертвы очень быстро истекали кровью.

2. Хоббиты





В ходе раскопок в известняковой пещере на индонезийском острове Флорес был обнаружен скелет ростом в 90 см с черепом размером в три раза меньше человеческого. Останки хоббита? Далее были выкопаны еще девять таких же скелетов, чей возраст составляет 12 тысяч лет, а рядом с ними инструменты и другие признаки цивилизации. Не исключено, что эти хоббиты – люди того времени с микроцефалией, хотя некоторые ученые склонны думать, что это отдельный вид хомо сапиенсов.

3. Кракен





Кракен, как считается, – это гигантский кальмар. Однако мы привыкли к современным кальмарам и не находим их уж столь монстрообразными. По крайней мере настолько, чтобы быть способными разорвать корабль пополам и увлечь его в пучину. Кстати, не так уж давно в Южном океане был обнаружен гигантский кальмар. По предварительным подсчетам и наблюдениям его длина составляет до 14 м, а глаза и щупальца очень даже огромны и пугающи. Что еще отличает его от обычных кальмаров? Его конечности-присоски оснащены острыми закругленными крюками. А это уже существенно страшнее!

4. Амазонки





Конечно же, вы слышали об амазонках – племенах свирепых женщин-воительниц, которым приходилось иметь дело даже с самим Геркулесом. Древнегреческий историк Геродот писал об их дальнейшей судьбе: амазонки были разбиты, захвачены в плен, но часть из них сбежала в евразийские степи, где они впоследствии ассимилировались со скифами. Раскопки древних могильников в евразийских степях, кстати, говорят о том, что у большинства скифских женщин были травмы костей, явно полученные в битвах, и похоронены дамы были вместе с мечами, луками, кинжалами и другой воинской амуницией.

5. Сцилла и Харибда





В своем путешествии Одиссею однажды пришлось провести корабль через узкий пролив, где на обоих берегах путешественников поджидали монстры. Многоголовое чудовище Сцилла похищало моряков с корабля, а чудовище Харибда увлекало корабль в водоворот. Одиссей направился к Сцилле, считая, что лучше лишиться нескольких членов экипажа, нежели всего судна. Современный пролив Мессина пролегает между материковой Италией и островом Сицилия – именно здесь и жили Сцилла и Харибда. Харибда – это вполне реальный водоворот, только без чудовища, а на стороне Сциллы находятся скалы, похожие на многочисленные головы монстра.

6. Берсеркеры





Берсеркеры – это не просто выдуманные персонажи из Скайрим, о них упоминается еще в древних скандинавских сагах как об очень жестоких и непобедимых воинах. Тем не менее, как им удавалось быть неуязвимыми и отличаться сверхъестественной силой и выносливостью? Скорее всего, берсеркеры принимали перед боем какие-то натуральные галлюциногены и в результате теряли ощущение страха, а также становились невосприимчивыми к боли. Например, вещество буфотенин вполне способно привести человека в состояние лютой ненависти и агрессии.

7. Вавилонская башня





Существуют вполне реальные археологические доказательства о существовании Вавилонской башни, когда-то выстроенной царем Навуходоносором II. Однако вряд ли Господь смешал языки людей, чтобы они не смогли закончить строительство. В реальности это строение было зиккуратом Этеменанки или храм бога Мардука, впоследствии разрушенный Александром Великим. Многие правители позже хотели восстановить строение, но никто так никогда его и не закончил, а лишь начинал перестраивать заново. Эта вечная стройка осталась в назидание нам, потомкам, словно говоря о том, что все начатое нужно заканчивать.

8. Имуджи





Корейские легенды повествуют об Имуджи – гигантских питонах, которые якобы были детенышами драконов и жили в водоемах и пещерах. После смерти (а срок их жизни составлял 1000 лет) они попадали на небо и становились настоящими драконами. Хоть и не в Корее, но в Южной Америке таки обитал питон таких размеров, которого запросто можно было принять за юного дракона. Титанобоа был длиной 12 м и весил около тонны, и он мог с легкостью проглотить человека. Питоны Титанобоа вымерли давным-давно, потому вполне возможно, что они уже стали драконами на небесах.

Текст: Flytothesky.ru