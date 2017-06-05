15 ужасающих последствий недостатка сна

Пора начать высыпаться!

Мы живем в эпоху, когда сон выступает в качестве заменителя кофе для людей, у которых слишком много свободного времени. Все стараются выжать максимум возможного из своего ежедневного графика. Теоретически, конечно, нам известно, что следует больше спать, но… все время получается, что еще не сделано столько неотложных дел! Однако оказывается, что наносимый себе подобной беспечностью вред почти невозможно оправдать важностью ежедневных хлопот. Давайте взглянем, что произойдет, если вы будете методично пренебрегать сном.





1. Вы станете некрасивей

Звучит ужасно, не правда ли? Можно наверняка сказать, что вы никогда не слышали комплиментов, относящихся к опухшим векам, бледной коже и опущенным уголкам рта. Ученые из Каролинского института в Стокгольме подтвердили в своем исследовании: последствия лишения сна решительно сказываются на внешности.

Десять участников исследования не спали в течение 31 часа. Фотографии испытуемых, сделанные до и после опыта, были оценены сорока наблюдателями. Приговор «судей» был единодушен: все участники были восприняты как менее здоровые, печальные и более усталые люди после 31-часовой бессонницы.

2. Вы будете пьяны

Конечно, в буквальном смысле пьяным вас назвать будет нельзя, но, как было подсчитано учеными, 17 часов непрерывного бодрствования эквивалентны вождению автомобиля с содержанием алкоголя в крови от 0,05%. Сонливость оказывает на наш разум влияние, подобное тому, что дает алкоголь (за исключением, разве что, пьяного веселья): снижает способность к рациональному суждению, ухудшает осознанность поведения и замедляет время реакции.

3. Находчивость и новаторство не будут вашими сильными сторонами

Планируете ли вы стать автором чего-то нового и успешного, подобно создателям Twitter или Facebook? Существует весьма небольшой шанс, что вам это удастся, если вы будете продолжать лишать себя сна. Исследования воздействия дефицита сна на когнитивные способности, проведенные в 1987 году на военнослужащих, бодрствовавших в течение двух дней, выявили значительное снижение способности выдавать свежие идеи на заданные темы.

4. Ваше давление в покое повысится

В настоящее время растет число исследований, подтверждающих, что лишение сна приводит к повышению артериального давления. Более того, для людей, страдающих гипертонией, даже укорочение ночного сна всего лишь наполовину может привести к тому же результату.

5. Вы будете глупеть

Наверняка многие из нас хотя бы раз в жизни замечали, как даже непродолжительные периоды бессонницы влияют на качество когнитивных функций. Исследование, проведенное в 2004 году, показало, что люди, лишенные сна в течение 24 часов, обнаруживают трудности при запоминании событий и явлений, а также концентрации внимания. Так что пришла пора попрощаться с оправданиями своего пренебрежения сном в угоду решения важных вопросов! Более того, даже одна бессонная ночь может уменьшить способность правильно оценивать актуальность той или иной информации.

6. Вы можете заболеть

Во время сна иммунная система производит белки-цитокины, задачей которых является защита организма от различных типов вирусов. Когда наше тело нуждается в защите от бактерий, количество этих белков увеличивается. Уменьшение или отсутствие сна приводит к снижению уровня цитокинов. Это означает, что мы оказываемся более подвержены вирусным атакам и, соответственно, рискуем с большой вероятностью заболеть.

7. Вы будете выглядеть старше своих лет

Вы можете потратить целое состояние на продукцию для поддержания красоты и молодости, однако это окажется бесполезно, если при этом ваш организм будет недополучать должных часов сна. Почему так случается? Стресс увеличивает производство гормона кортизола, который повышает уровень секреции кожного жира и способствует возникновению воспалений и высыпаний. Сон играет ключевую роль в процессе регенерации кожи. Пока вы спите, уровень гормона стресса успевает вернуться к нормальным показателям и дать клеткам время на восстановление. В одном из исследований, посвященных оценке старения кожи, участвовали женщины в возрасте 30-49 лет, качество сна половины из которых характеризовалось как неудовлетворительное. Серия проведенных тестов подтвердила, что кожные ткани у лишенных нормального сна женщин обнаруживают в два раза больше признаков старения, таких как морщины, пятна, низкий уровень упругости и эластичности.

8. Сексуальная жизнь станет менее насыщенной

Если вы заметили, что ваше либидо падает, стоит задуматься: возможно, вы не получаете достаточное количество сна. Усталость, низкий уровень энергии вместе с повышенным напряжением являются частыми причинами сексуальных провалов. Кстати, для мужчин, страдающих от апноэ сна, вероятен еще и такой фактор, препятствующей качественной половой жизни. Авторы исследования, опубликованного в 2002 году, предполагают, что мужчины, страдающие от этого недуга, имеют аномально низкие уровни тестостерона.

9. Вы начнете толстеть

Печально, но факт: ущемленные в количестве сна люди рискуют набрать вес. Многими исследованиями было подтверждено, что люди, которые спят больше, менее склонны к полноте. Опыты показали, что испытуемые, время сна которых составляет менее четырех часов в день, страдают ожирением в среднем на 73% чаще, чем те, кто спит нормально.

Секрет кроется в гормонах. Сигналы о наступлении голода в мозге контролируются грелином и лептином. Грелин посылает в мозг сигнал, что пришло время подкрепиться. Гормон лептин, производимый в жировой ткани, в свою очередь вызывает чувство сытости. Когда мы утомлены, уровень грелина в нашей крови растет, а лептина – снижается.

10. Вам будет холодней

Убедитесь, что вы не убрали далеко в шкаф свой теплый свитер. Лишение сна замедляет метаболизм, что, в свою очередь, снижает температуру тела, как было доказано учеными из Канзаса.

11. У вас может развиться депрессия

По статистике пациенты с расстройствами сна более часто обнаруживают развитие широкого спектра расстройств настроения. Пренебрегаете сном? Выбирайте: раздражительность, перепады настроения, тревога. Ничего из этого не давало о себе знать в последнее время? Помимо прочего, риск возникновения депрессии среди страдающих от недостатка сна людей в четыре раза выше, чем у тех, кто не отказывает себе в полноценном ночном отдыхе. Бессонница, длящаяся достаточно долго, может даже привести к появлению мыслей о самоубийстве

12. Кости станут более хрупкими

Возможно, риск такой неприятности и невелик, однако он все же существует. Этот факт был доказан, правда, в серии экспериментов, проведенных на крысах. В исследовании 2012 года ученые обнаружили изменения плотности костной ткани и костного мозга этих маленьких зверьков после их бодрствования на протяжении 72 дней. Предположение о неспособности восстанавливать повреждения костей в условиях депривации сна может быть справедливо и в отношении людей.

13. Повысится общая неуклюжесть

Даже не думайте о демонстрации друзьям опасных трюков после бессонной ночи. Согласно выводам, сделанным доктором Клете Кушида из Центра исследований сна человека Стэнфордского университета, недостаток сна ухудшает наше чувство баланса и восприятие глубины, а также притупляет рефлексы. Другими словами, дефицит сна крайне плохо сказывается на качестве моторных навыков.

14. Эмоции будут бить через край

Щеночек на картинке неожиданно растрогал вас до слез? Если да – пора взять себя в руки и хорошенько выспаться, поскольку у вас налицо недостаток сна, делающий эмоции нестабильными. Одно из исследований, проведенных среди 26 человек, показало 60% активацию деятельности миндалевидного тела у невыспавшихся испытуемых по сравнению с хорошо отдохнувшими добровольцами. Миндалевидное тело, расположенное в нижних отделах головного мозга, отвечает за обработку чувств страха и тревоги.

15. Жизнь рискует оказаться короче, чем ожидалось

Многочисленные исследования показывают, что лишение сна вызывает повышение смертности даже с учетом поправки на наличие у людей заболеваний, влияющих на качество сна и уровень смертности (ожирение, алкоголь и депрессии), а также возраста, национальности, образования и индекса массы тела. В исследовании 2010 года было установлено, что мужчины, которые спали менее шести часов в сутки, показали высокую (в 4 раза большую, чем у контрольной группы) вероятность умереть в последующие 14 лет.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также посты этого автора:

Самые удивительные пешеходные тропы мира

10 самых ужасных экспериментов над людьми

8 причин, по которым мы до сих пор не обнаружили инопланетян