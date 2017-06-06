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«Ватсон, вы совершенно лишены наблюдательности!»
06.06.2017 21:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились в поход. После плотного ужина и бутылки вина они улеглись спать. Через несколько часов Холмс проснулся и растолкал своего верного компаньона.
«Ватсон, посмотрите на небо и скажите мне, что вы видите».
Ватсон ответил: «Я вижу миллионы звезд».
«О чем вам это говорит?» – спросил Холмс.
Ватсон задумался на минуту.
«С астрономической точки зрения это говорит мне, что существуют миллионы галактик и, возможно, миллиарды планет. С астрологической точки зрения я наблюдаю, что Сатурн находится во Льве. С временной точки зрения сейчас примерно четверть третьего. С теологической точки зрения Бог всемогущ, а мы маленькие и незначительные существа. С метеорологической точки зрения я подозреваю, что завтра будет прекрасный день. А что это говорит вам?
Холмс минуту помолчал, а потом заметил: «Ватсон, вы совершенно лишены наблюдательности. Мне это говорит, что какая-то сволочь украла нашу палатку!»
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Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились в поход. После плотного ужина и бутылки вина они улеглись спать. Через несколько часов Холмс проснулся и растолкал своего...
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