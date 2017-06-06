



Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились в поход. После плотного ужина и бутылки вина они улеглись спать. Через несколько часов Холмс проснулся и растолкал своего верного компаньона.

«Ватсон, посмотрите на небо и скажите мне, что вы видите».

Ватсон ответил: «Я вижу миллионы звезд».

«О чем вам это говорит?» – спросил Холмс.

Ватсон задумался на минуту.

«С астрономической точки зрения это говорит мне, что существуют миллионы галактик и, возможно, миллиарды планет. С астрологической точки зрения я наблюдаю, что Сатурн находится во Льве. С временной точки зрения сейчас примерно четверть третьего. С теологической точки зрения Бог всемогущ, а мы маленькие и незначительные существа. С метеорологической точки зрения я подозреваю, что завтра будет прекрасный день. А что это говорит вам?

Холмс минуту помолчал, а потом заметил: «Ватсон, вы совершенно лишены наблюдательности. Мне это говорит, что какая-то сволочь украла нашу палатку!»

Текст: Flytothesky.ru