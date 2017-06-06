Знаки зодиака: что вам нужно для успеха

Для того чтобы вы могли назвать свою жизнь успешной, вам нужны некоторые составляющие. Какие-то из них вы отлично знаете, а о некоторых, возможно, даже не подозреваете. Конечно, нам всем нужно здоровье, работа, цель, друзья и любовь, но если у нас нет той определенной вещи, которая уникальна только для нас, мы никогда не будем успешны и счастливы. То, что нужно Близнецам, например, отличается от потребностей Скорпиона. Вот что вам нужно для успеха, в соответствии с вашим зодиакальным знаком.





1. Овен

Вы должны громко оповещать всех о своих успехах. Например, вы постоянно сталкиваетесь с проблемами и вызовами, мастерски их решаете и обязательно рассказываете об этом повсюду. Пусть вас хвалят, пусть вами гордятся! Все и всегда тянутся к успешным людям, и вы хотите быть одним из таких людей, потому нимало не стесняясь хвалитесь своими достижениями.

2. Телец

Время от времени вам нужно выходить из зоны комфорта. Когда вам становится тепло и уютно, вы, как правило, застаиваетесь и буксуете на месте. Дозированный риск вам очень рекомендуется, иначе у вас начнется регресс. Если вы давно работаете в компании, не постесняйтесь попросить о повышении или дополнительных бонусах, например.

3. Близнецы

Вам нужно постоянно поддерживать свою мотивацию, поэтому настало время дополнительного обучения или расширения круга полезных знакомств. Потому отправляйтесь на курсы или мастер-классы, где вы можете встретить новых людей и, возможно, начать работу, которую всегда хотели попробовать. Обучение полезно для вашего роста, и вам нужно активировать любознательность и стимулировать мозг.

4. Рак

Вам нужно изменить внешний вид. Возможно, вы все еще расстроены чем-то (или кем-то) из недавнего прошлого. Какой лучший способ дистанцироваться от этого? Конечно, новый имидж. Стрижка, покраска, маникюр. Ключевые слова: новое, свежее, непривычное. Вы будете удивлены тем, насколько обновленным человеком вы себя почувствуете.

5. Лев

Вам нужно сделать что-то творческое, что поможет вернуть вас в центр внимания. На самом деле, вы всегда расцветаете в свете софитов и готовы горы свернуть для получения максимума интереса к вашей персоне. Именно тогда вы считаете себя успешным и удачливым. Начните какой-нибудь интересный проект, чтобы привлечь к себе еще больше столь нужного вам внимания.

6. Дева

Вы, как правило, очень жесткий и правильный человек, поэтому лучше всего совершить ошибку. Расслабьтесь и испортите что-нибудь, и вы увидите, что небо не упадет, и жизнь будет продолжаться без особых изменений. Быть ответственным за все, что происходит, слишком обременительно, и иногда вам просто нужно ослабить контроль. Удача не любит перфекционистов!

7. Весы

Вокруг вас все должно быть в полной гармонии. Если после трудного дня на работе вы знаете, что можете отправиться домой, в свой уютный угол, вы сможете лучше справиться с любой проблемой. Гармоничный домашний очаг – это ваш жизненный оберег, дающий силы.

8. Скорпион

Вам нужно проще смотреть на жизнь и на себя. Постарайтесь позволить себе быть глупым или выглядеть глупо. Если вы сможете увидеть юмор в жизни, все будет не так страшно, а у вас есть чувство юмора, даже если и несколько своеобразное. Вам станет легче жить, если вы будете улыбаться.

9. Стрелец

Вы очень оптимистичный человек и, возможно, немного наивный. Вам нужно разработать более реалистичный взгляд на мир – нет, не пессимистичный, но вам стоит все же осознавать его опасности, чтобы не пострадать. Взрастите в себе немного здравого рационализма, и у вас все будет получаться гораздо легче.

10. Козерог

Вы не всегда должны брать на себя инициативу – попробуйте стать на время ведомым, а не ведущим человеком. Вы естественный прирожденный лидер, но это может быть изнурительно, когда вы являетесь постоянным образцом и примером. Оглянитесь вокруг и научитесь прислушиваться и к другим – возможно, вы услышите много ценного и интересного.

11. Водолей

Вам нужно больше путешествовать. Вам следует увидеть, как живут люди в разных странах, какое у них мировоззрение и мироощущение. Путешествия помогут вам вдохновиться, скажем, на что-то креативное, прогрессивное и инновационное – а это ли не путь к успеху? Чем больше вы познаете, тем удачливее становитесь.

12. Рыбы

Вы должны помогать окружающим. Ваша стезя, делающая вас успешным и счастливым, – это волонтерство в любой сфере. Вы чувствуете себя намного лучше, когда делаете что-то на благо планеты и ее жителей. Однако это не означает полностью игнорировать свои собственные потребности – они тоже должны быть в списке ваших планов и целей.

Текст: Flytothesky.ru