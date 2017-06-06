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Малайзия вводит налог для туристов, который коснется и граждан страны

07.06.2017 08:57 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Власти Малайзии вводят туристический налог с 1 августа, его размер будет зависеть от категории мест размещения путешественников, передает издание Straits Times со ссылкой на таможенное управление страны.

Малайзия вводит налог для туристов, который коснется и граждан страны
© Sputnik/ Робертс Вицупс
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По информации издания, налог будут платить как иностранные туристы, так и граждане страны независимо от цели их путешествия. Проживание в пятизвездочном отеле будет стоить дополнительно около пяти долларов США, четырехзвездочная гостиница обойдется вдвое дешевле.

Постояльцы трехзвездочных отелей доплатят к сумме ренты около 1,2 доллара, столько же заплатят туристы, которые будут останавливаться в 1 и 2-звездочных гостиницах. Места размещения, не имеющие звезд, обойдутся путешественникам в лишние полдоллара.

По информации издания, налог не будет взиматься с тех туристов, которые будут останавливаться в семьях, а также в религиозных учреждениях и помещениях, имеющих менее десяти комнат.

Власти страны ожидают, что доход от налога может составить около 153 миллиона долларов, в случае если уровень заполняемость мест проживания туристов достигнет 60%.

 
Теги: Минск
 
 
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Налог не коснется тех путешественников, которые будут останавливаться в семьях, а также в помещениях, где меньше 10 комнат и религиозных учреждениях.

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