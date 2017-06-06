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Окончание Рамадана 2017: как мусульмане проведут праздник Ураза-байрам
07.06.2017 10:11 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Священный месяц Рамадан в 2017 году завершается у мусульман 26 июня, верующие готовятся встретить один из самых главных праздников мусульманского календаря — Ураза-байрам. Sputnik рассказывает о том, как пройдет Ураза-байрам и какие есть традиции у Рамадана в 2017-м.
Ураза-Байрам: дата и новая мечеть
Ураза-байрам — "подвижный" праздник, он всегда приходится на последний день Рамадана, в этом году — это вечер 26 июня, продлится еще три дня. На Ураза-байрам, который считается праздником разговения, в мечетях читают праздничные намазы.
В этом году Ураза-байрам белорусские мусульмане будут встречать в новой соборной мечети, которая строилась 10 лет и была открыта в ноябре 2016 года с участием президентов Беларуси Александра Лукашенко и Турции Реджепа Эрдогана, а также глав основных конфессий в Беларуси. Кроме этого, на церемонии открытия присутствовал посол Святого Престола в Беларуси, Апостольский нунций.
Пост во время месяца Рамадан
Пост во время лунного месяца Рамадан является одним из 5 столпов ислама. Правоверные мусульмане должны соблюдать все пять священных столпов.
1-й столп: вера в пророческую миссию Мухаммада (шахада);
2-й: пять ежедневных молитв (намаз);
3-й: пост во время месяца Рамадан (ураза);
4-й: обязательный религиозный налог (закят);
5-й: паломничество в Мекку (хадж).
Рамадан: что можно и чего нельзя делать
Для священного месяца поста Рамадан существует ряд жестких требований, которых должны придерживать мусульмане. В соответствии с ними, от рассвета до захода солнца нельзя пить, есть, курить, запрещена интимная близость. Кроме этого, мусульманин не должен сквернословить и не должен допускать нечистых помыслов.
Когда солнце заходит, верующие свой пост прерывают, за вечерним столом присутствуют родственники, друзья, соседи. Как рассказывают мусульмане, нужно обязательно в установленное время устроить угощение, что бы получить прощение грехов.
В ночное время в месяц Рамадан нужно пить много воды, чая, допускается кофе. Мусульмане стараются употреблять полезную для организма пищу — финики, курагу, другие сухофрукты, мясо курицы, рыбу, рис, овощи.
В исламе, как и в других религиях, для некоторых категорий верующих существуют послабления во время поста на месяц Рамадан и в праздник Ураза-байрам — это больные, путешествующие, старики, беременные и кормящие женщины, а также воины.
Подобные требования распространяются, конечно же, и на празднование Ураза-байрам.
Традиции Рамадана и праздника Ураза-байрам
Для ислама во время священного поста Рамадан характерна раздача пожертвований — добровольных и обязательных. Садака — это добровольное пожертвование, закят — обязательная милостыня. Согласно мусульманским обычаям, есть нижний предел закята, верхнего предела нет, все зависит от благосостояния и широты души верующего.
В разных мусульманских странах установлен свой размер закята — он может равняться, к примеру, двум килограммам изюма, трем килограммам кураги и килограмму фиников. В ряде исламских республик бывшего СССР минимальный размер закята составляет около одного доллара.
В месяц Рамадан минимальный закят в Беларуси составляет около пяти долларов. Давать или нет пожертвование на Ураза-байрам — решать вам.
Главная ночь Рамадана: ночь могущества
Наиболее важной во время Рамадана является 27-я ночь, в этом году она припадает на ночь с 21 на 22 июня. Ее в исламе называют "ночью могущества", считается, что в эту ночь Аллах решает судьбы людей.
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Белорусские мусульмане встретят Ураза-байрам 2017 года в новой соборной мечети, построенной в Минске.
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