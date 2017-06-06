Самые странные бои животных, пойманные на камеру

Бои животных у нас ассоциируются с мощными и крупными хищниками: львами, медведями, тиграми, которые либо выясняют отношения между собой, либо преследуют жертву. Но не каждая битва, случающаяся в природе, настолько предсказуема. Некоторые из таких странных боев и разборок даже были пойманы на камеру.

1. Слоненок против 14 львиц

Даже с одним львом встретиться страшно, а тут целых 14 львиц. И все они против одного маленького слоненка. Этот инцидент произошел в одном из замбийских парков, и надо сказать слоненок с честью вышел из этой битвы.

2. Собачья акула против гигантского тихоокеанского осьминога

Кто, по вашему мнению, выиграет в бою: акула или осьминог? Большинство людей, вероятно, выберут акулу, ведь осьминог выглядит слабее и безвреднее. В этом случае, по крайней мере, это не имело значения, и осьминог просто придушил акулу.

3. Крошечная черепаха против двух кошек

Крошечные черепахи – не самые страшные из бойцов, однако эта черепашка вступила в битву за еду с двумя пушистыми домашними кошками. Двигаясь в довольно хорошем темпе для очень медлительного и неповоротливого животного, черепаха явно смутила обеих противниц.

4. Аллигатор против черепахи

Драка между гигантским аллигатором и маленькой черепахой по логике вещей должна окончиться печально для последней. Но не в этом случае! Аллигатор очень хочет её съесть, но и черепаха не промах. После нескольких неудачных попыток он делает паузу, держа в зубах черепаху. Трудно сказать, что произошло потом, но давайте думать, что аллигатор в конце концов устал, и черепаха ускользнула на свободу.

5. Черная мамба против мангуста

Черная мамба способна убить взрослого человека всего двумя каплями яда, что уж говорить о маленьком мангусте. Но мангусты на самом деле невосприимчивы к змеиному яду, поэтому тут мамба бессильна.

На первый взгляд, похоже, что у мамбы вообще не будет проблем с симпатичным маленьким мангустом, и хотя бой, безусловно, односторонний, змея однозначно проигрывает.

6. Крольчиха против змеи

Мамы всегда защищают своих детей, даже если эти мамы – милые крольчихи, на чьих детенышей посягает голодная змея. Крольчиха вступила в неравный бой с ней, демонстрируя потрясающую реакцию, и даже настойчиво преследовала змею, чтобы полностью её прогнать.

7. Утка против бегемота

Бегемот на этом видео на самом деле является карликовым, но для утки он все равно огромен. Утка, по-видимому, сделала вывод, что этот гигантский зверь находится на её территории, и поэтому начинает атаковать бегемота. Мы не знаем, как закончилась эта битва, хотя утка, видимо, победила.

8. Аллигатор против домашнего кота

Это не совсем битва, но кот прекрасен. Итак, он и маленький аллигатор смотрят друг на друга. Кот в два раза меньше противника. Зверь атакует! Здесь слово «зверь» относится к коту. И аллигатор с позором сбегает в воду. Действительно, страшнее кошки зверя нет!

Текст: Flytothesky.ru