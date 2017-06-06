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Увеличение расходов на НАТО: европейцы чаще настроены пророссийски

07.06.2017 10:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Более половины итальянцев и почти половина немцев не поддерживают увеличение затрат на оборону НАТО, свидетельствуют данные опроса старейшей французской социологической компанией IFop, проведенного в рамках проекта Sputnik.Мнение.

Все страны НАТО не так давно договорились направлять два процента своего ВВП на безопасность — ранее от стран альянса этого требовал президент США Дональд Трамп. Для сравнения: в этом году Германия направляла на оборону 1,19% ВВП, Франция — 1,78% ВВП, Великобритания — 2,21%, а Италия — 1,1% ВВП.

Поддерживают ли европейцы увеличение расходов на НАТО?

Как свидетельствуют данные опроса жителей европейских государств, более половины (53%) итальянцев, 47% немцев, более трети французов (35%) и четверть британцев (25%) считают, что не следует увеличивать затраты на оборону.

Поддерживают увеличение расходов на НАТО 54% британцев, 44% французов, 36% немцев и менее трети итальянцев.

Что примечательно, старшее поколение Франции и Великобритании чаще поддерживает увеличение расходов на НАТО, а в Германии и Италии чаще поддерживают это молодежь. В большинстве европейских стран люди с высшим образованием реже поддерживают эту идею.

Мнение политолога: увеличение расходов на НАТО — линия разлома в ЕС

Как рассказал Sputnik политический аналитик Александр Шпаковский, в обществах ведущих государств Европейского Союза нет единства в отношении планов правительств по увеличению оборонных расходов.

"Между тем, принуждение европейских держав к увеличению военных бюджетов до 2% от национального ВВП является согласованной стратегией НАТО и краеугольным камнем отношений между странами Евросоюза и США. Принято считать, что подобный курс присущ лишь новой американской администрации, однако еще до избрания Трампа американцы настаивали на большем участии европейских партнеров по НАТО в финансировании собственной безопасности", — отметил Шпаковский.

Как отметил собеседник Sputnik, программы модернизации армии европейских государств (например, Польши) разрабатывались еще до украинского кризиса, а сам конфликт в Украине стал удобным примером для сторонников милитаризации на Западе, обосновывающих свои запросы вызовом "российской угрозы".

"В 2014 году в ведущих изданиях США (в частности, в The New York Times) открыто публиковались материалы с рассуждениями о выгодах, которые способен извлечь ВПК США из ситуации конфликта и "новой холодной войны" в Европе. Необходимо понимать, что лоббисты гонки вооружений сопровождают свои действия также масштабными пропагандистскими акциями в СМИ, чтобы склонить общественное мнение в свою пользу", — напомнил политический аналитик.

Данные опросов, полагает Шпаковский, свидетельствуют о том, что проблематика роста военных расходов является одной из линий разлома в Западной Европе. Он это объяснил падением доверия к мейнстримным СМИ и правящим кругам в целом, ростом пророссийских настроений в ЕС и традиционным пацифизмом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Среди европейских стран больше всего поддерживают увеличение затрат на оборону жители Великобритании.

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